¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè181²ó¡Û¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¼ÁÌä¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡ºÇ¶á¡¢Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤À¤ó¤À¤óÅÒ¤±¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡©¡©¡¡¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤â¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¤WIN5¤ÎÊý¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«???¡ÊPN¡§¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ö¥Ã¥À¡¦30Âå¡¦ÃËÀ¡¦·úÀß¶È¡Ë
µÆ²Ö¾Þ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡Ãæ¤ÎÉÂ¼¼¤Ç¸«¤ëG1¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ä¡¢ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ä¡¢¸½ºß¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Ç¤·¤Æ¡¢½Ñ¸å5ÆüÌÜ¤Ç¤Þ¤À¼ó¤Î½ý¤ÏÄË¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¡£µÆ²Ö¾Þ¤Ï¸«»ö¤Ë3Ï¢Ã±1400ÇÜ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤â½ÐÍè¤º¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯¤â½ÐÍè¤º¡¢¤¿¤À¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê´î¤Ö¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
WIN5¤Ï°Â¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢10·î¤À¤±¤Ç5²óÅªÃæ¤ÈÅö¤¿¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡£À¸»à¤ò×Ç×Ó¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³²ñ°÷¤µ¤ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó²ñ°÷¤µ¤ó¶¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¨¥¨ÇÏ·ô¤¬¸«»ö¤ËßÚÎö¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡½©²Ú¾Þ¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤È¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¢¥¨¥ê¥¥ó¥°¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤È¶öÁ³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´ñÀ×¤Ç¤¹¡£Å·¹Ä¾Þ½©¤Ë¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä¤¬Íè¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ø¡£
Î¨Ä¾¤Ë¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¶¥ÇÏ¤ÎÅÒ¤±¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¸«¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¶½Ê³¤¹¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤¯³ÎÎ¨¤Ï1%¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£99%°Ê¾å¤ÏÄË¤¤ÌÜ¡¢ÃÏ¹ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»É·ã¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢ÈÈºá¡£»É·ã¤ä¥¹¥ê¥ë¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¤â¤Î¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»É·ã¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¾ï¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤À¤±»É·ãÅª¤ÊÆü¤ò¡ª¡×¤È¤«¤Ê¤é¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ï¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤ËË°¤¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ò´¶¤¸¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÀ¸³è¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»É·ã¤òµá¤á¤ÆSM¥×¥ì¥¤¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËSM¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»É·ãÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¤â¤Ã¤È»É·ã¤ò¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÑÂÖ¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ç¤¹¡£¥·¥é¥ó¥±¥É¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡ÚÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç»É·ãÅª¤À¡£¡Û
¶¥ÇÏ¤ÎÅÒ¤±¶â¤â¡¢100±ß¤¸¤ã»É·ã¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é1000±ß¤Ë¡ª¡¡ºÇ¶á¤Ï1000±ß¤Ç¤â»É·ã¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ3000±ß¡ª¡¡¤³¤ì¤¬1Ëü±ß¡¢5Ëü±ß¡¢10Ëü±ß¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ½»»¤Ç¤ÏÏÅ¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¶½Ê³¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Ê¤ë¤ÈÂ¾¿Í¤Ë¼Ú¤ê¤ë¡£¡Ö¼Ú¶â¤Ç¤ä¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï»É·ãÅª¤À¡ª¡×¤³¤ó¤Ê¿Í¤ËÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¾½Á½Ð¤ë´¶³Ð¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥óÃæ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¸«¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÅÒ¤±¶â¤ÏÂ¿¤¤Êý¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤Î²Ô¤®¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¡¢¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸À¤¨¤Ð¤½¤ó¤Ê¤ËÌµÍý¤·¤Æ¤ë¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌµËÅ¤ÊÅÒ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Öº£Æü¤Ï2²¯Éé¤±¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ëÅê»ñ²È¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤Ê¤é¡¢2²¯Éé¤±¤¿¤éÌÀÆü¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤Ï°ìÀ¸Æ¯¤¤¤Æ¤âÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿½½²¯¡¢²¿É´²¯¤Î¤¦¤Á¤Î2²¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¿ô½½²¯¾¡¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤½¤ÎÆü¤¿¤Þ¤¿¤Þ2²¯Éé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÎÅÒ¤±¶â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÅÒ¤±¤ì¤Ð²¶¤Ç¤âÅö¤¿¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤ÏÂ¿¾¯Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¾¡¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ï»É·ã¤Ïµá¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤â»äÀ¸³è¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤âËèÆü¤¬»É·ãÅª¤Ç¤¹¡£º£¤â»É·ãÅª¤Ê¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢»É·ãÅª¤ÊÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ±¡¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÊ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ°ìÇñ5Ëü±ß¤Î¸Ä¼¼¤ËÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»É·ãµá¤á¤Æ¤ë¤«......¡£
¤³¤Î¥³¥é¥à¤ò½ñ¤½ª¤ï¤ì¤Ðº£Æü¤Ï¤â¤¦¿²¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À21»þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç»É·ãÅª¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç»É·ãÅª¡£
¶½Ê³¤¹¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ê¤é¡Ö¥É¥ó¥É¥óÅÒ¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¾¡¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤Ç¤â¼ÁÌä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÌîÊë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£10Æü¸å¡¢1¤«·î¸å¡¢È¾Ç¯¸å¡¢1Ç¯¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¤½¤ì¤À¤±¤Ç°Â°×¤Ê¹ÔÆ°¡¢·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¢¤ì¡ª
¤¸¤ã¤¤
じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界唯一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。
