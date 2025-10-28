JO1・INI・ME:Iら出演「Lemino MUSIC FES」裏側配信決定 各グループの楽屋にも潜入
【モデルプレス＝2025/10/28】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」の「Leminoプレミアム」において、11月20日19時より「Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-」が独占配信される。
【写真】ME:I、スタイル際立つミニ丈衣装で圧巻オーラ
10月5日に大阪・関西万博にて「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」が開催され、LAPONEグループに所属する5組、JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEが出演。本番組では、「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」の“裏側”が盛りだくさんな内容を独占公開。＃1ではJO1、INI、DXTEEN、＃2ではME:I、IS:SUEに密着し、パフォーマンスリハーサルや各グループの楽屋に潜入。さらに、万博にちなんだ特別企画も届ける。
また、Leminoでは11月9日まで「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」の本編も見逃し配信中。熱狂の渦に包まれた圧巻のステージを何度でも楽しむことができる。（modelpress編集部）
・番組名：Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-
・配信日時：下記日時より各話配信開始、全2話
＃1 2025年11月20日（木）19：00
＃2 2025年11月27日（木）17：00
・出演者：（＃1）JO1、INI、DXTEEN（＃2）ME:I、IS:SUE
【Not Sponsored 記事】
