「BMSG」新星STARGLOW・ADAM、プレッシャー抱えた最終審査で3人の存在が支えに 練習生＆韓国オーディション経験経てBMSGを受けた1番の理由【連載Vol.5】
【モデルプレス＝2025/10/28】BMSGのオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）から新たに結成されたボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）。モデルプレスでは、1人ひとりの心境に迫るソロインタビューと、5人全員へのインタビューを連載形式で届ける。Vol.5はADAM（アダム／20）のソロインタビュー。
『THE LAST PIECE』は公式関連動画の総再生回数が7000万回再生を超え、10代限定のオーディションにもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能を持った参加者たちが集結し、大きな話題に。ADAM、GOICHI（ゴイチ）、KANON（カノン）、KANTA（カンタ）、KEI（ケイ）、RAIKI（ライキ）、RUI（ルイ）、TAICHI（タイチ）、TAIKI（タイキ）、YUTA（ユウタ）のファイナリスト10人で実施された最終審査を経て、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMの5人がメンバーとして選ばれた。
ADAMは『THE LAST PIECE』に一般公募枠として参加。大手事務所に所属していた経歴や韓国オーディションへの参加経験も持つ。ダンス歴はたったの1年ながら、最終審査の練習ではs**t kingz（シットキングス）のNOPPO（ノッポ）が「めちゃくちゃ食いついてきてる」と評したほど、ひたすらに練習を積み重ねたADAM。SKY-HIや他の参加者など様々な人を驚かせたパフォーマンス力の著しい向上は彼の努力の結晶と言える。ソロインタビューでは、その成長の裏にあった苦悩やこれまで「1回も音楽をやめたいと思ったことがない」と言い切れる理由を語ってくれた。
― 『THE LAST PIECE』ではご自身でも「今までに味わったことがない成長」とおっしゃっていたほど、ぐんぐんと成長されていく姿に驚かされました。その中でも1番苦労を感じたり、悩みを抱えたりした審査はありましたか？
ADAM：メンタル面で1番きつかったのは最終審査です。基本ずっとポジティブで過ごせていた『ラスピ』期間だったので、そのメンタルのおかげでぐんぐん成長できたのかなと思うんですが、最終審査は自分でもびっくりするくらいプレッシャーを意外とすごく感じていて。初めて少し落ち込む時期がありました。
― どういったことに対するプレッシャーでしたか？
ADAM：やっぱりもうデビューが決まる日が近づいてくるということへのプレッシャーというか。もちろん最終審査までの期間も成長は実感していたんですけど、結果が不安で、どうなるんだろうという不安がずっと頭の中にありながら練習していました。
― プレッシャーと戦いながら乗り越えていく中で支えとなった存在はいますか？
ADAM：KEIの存在が大きくて。彼はクリエイティブ審査からずっと一緒のチームだったので、最後までKEIと話すことも多かったんです。あとはKANTAも一般公募組ですごく仲が良かったので、2人とはいっぱい話していました。あまり自分は「今不安なんだよね」と打ち明けるようなタイプではないんですが、YUTAも含めて3人はすごくパフォーマンスを褒めてくれることが多くて自信になりました。
― 『THE LAST PIECE』では、以前大手事務所の練習生として活動していたことや韓国オーディションにも挑戦された経験も明かされていましたが、デビューという夢を追い続ける中で「音楽を始めた時からどんなにきつくても1回も音楽をやめたいと思ったことがない」と常に自信を持ち続けられた理由はなんでしょうか？
ADAM：自分は今までずっとサッカーをやってきたのですが、元々音楽がすごく好きでやりたいなと思っていて、高校の時から本格的にその世界に入りました。何か絶対的な根拠があるわけではないのですが「もう自分には音楽しかないな」と多分ずっと思っていて、アーティストを志してからずっとデビュー後の景色を信じてやってきたからかなと思います。
― ずっと夢を叶えたいとひたむきに進む中で、今回の『THE LAST PIECE』以前と以後で1番自分が変わったと実感している部分はありますか？
ADAM：100％で音楽を楽しめているのが今かなと思っています。本当に心の底から自分のスタイルで音楽を楽しめるというのが1番の理由でBMSGを受けたので、今それができていることがすごく幸せだし、自分がやりたいのはこれだなと思えていますね。
― 最後にデビューを叶えた今だからこそ考えるADAMさんの「夢を叶える秘訣」をお伺いしたいです。
ADAM：夢を、自分を信じきる力かなと思います。「音楽を1回もやめたいと思ったことがない」という話と同じで、どれだけ自分が好きなことをとことん信じてやりきれるかということと、あとはそれに向けてしっかり行動するということです。やっぱり1歩踏み出さないと何も生まれないし、俺がオーディションを受けなかったら今の自分もいないので、その1歩踏み出す勇気＋信じきる力が1番大事かなと思います。
― これからのご活躍も楽しみにしています！ありがとうございました。
ソロ撮影中「座りでお願いします」のリクエストに四股を踏むポーズをしたり、全員の撮影でも変顔で周囲を笑顔にしたりと場を盛り上げる愉快な一面が見えたADAM。インタビューでは、周りの環境により少し聞こえづらくなることを考慮して自ら記者のボイスレコーダーに顔を近づけて録音しやすいように気遣ってくれる姿が印象的だった。（modelpress編集部）
STARGLOWは届きそうもない星に手を伸ばすが如く壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが、世界一大きな夢を叶えにいく事を掲げ、結成された。9月22日に『Moonchaser』を配信リリースし、プレデビュー。来年2026年1月31日・2月1日には横浜BUNTAIにて『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』の開催も決定している。
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP
