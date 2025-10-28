倖田來未、美スタイル際立つアイドル風レトロ衣装「可愛すぎる」「腹筋綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】歌手の倖田來未が、10月26日に自身のInstagramを更新。鍛えられたスタイルが際立つステージ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳歌姫「腹筋綺麗」昭和アイドル風ミニ丈衣装
倖田は10月18日からスタートしたライブツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE」でのショットを複数投稿。赤白チェック柄のレトロなショートビスチェからのぞく鍛え上げられた腹筋や、ふわりとしたスカートからのびる美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「チェックが可愛すぎる」「とにかくラブリー」「ビジュ最強」「アイドルみたいで似合ってる」「衣装と笑顔が最高」腹筋綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
