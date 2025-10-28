齊藤京子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/28】元日向坂46の齊藤京子が10月26日、自身のInstagramを更新。人気女優との仲良し2ショット写真に、反響が寄せられている。

◆齊藤京子、人気女優との2ショット公開


齊藤は「2作品連続一緒で普段は仲良しのかれんちゃん」と綴り、齊藤と水野美紀がW主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜23時〜）で共演する女優の大友花恋とハグをする仲良しショットを公開。ベージュのノースリーブトップスを着た齊藤と紺の清楚なセットアップを着た大友の透明感が際立つ投稿となっている。

◆齊藤京子の投稿に反響


この投稿に「2人とも可愛い」「仲良しで憧れる」「スタイルレベチ」「美人さんたち」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

