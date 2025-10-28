推しへの異常な執着で暴走する“ドルオタ”役・本島純政の別人級演技に反響「とてつもない狂気」「震える」【UNREAL】
【モデルプレス＝2025/10/28】俳優の染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」（テレビ大阪：毎週月曜深夜1時5分〜／テレビ愛知：毎週月曜深夜1時30分〜／BSテレ東：毎週木曜深夜0時30分〜）の第3話が、27日に放送された。俳優の本島純政の演技が話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】20歳俳優、狂気的ドルオタ役が別人級
原作となる漫画「不条理雑貨店 UNREAL」は、男2人の強い絆と宿命を描いたデイドリーム・ファンタジー。不思議な雑貨店を訪れたとき、客たちの運命は変わり始める。怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」の店主で、ミステリアスな男・ヤギオ役を染谷が、近くのカフェで働き、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉【ムネチカ】役を小西が演じる。
大学生でカメラ好きの根岸（本島）が「UNREAL」に訪れる。海名月市出身のアイドル・赤羽凛糸（黒崎レイナ）の熱狂的なファンである彼が手にしたのは「フラウロスの牙」という万年筆。「書いた願い事を叶えてくれる」と説明され、試しに根岸が「写真がバズる」と書くと、SNS投稿に反応が急に集まり出すのだった。
そんな中、ラストでは凛糸が「UNREAL」に訪れる。店主のヤギオを見ると、同級生の「音矢」ではないかと言い出し、久々の再会に笑顔を見せるが、ヤギオは別人ではないかと言い張る。一方、ムネチカは知らない名前を聞いて驚くとともに、自分が大事な何かを忘れているのではないかと思い始めるのだった。
この放送を受け、視聴者からは「ヤギオは偽名ってこと？音矢がヤギオの本名？」「ヤギオとムネチカの関係性が気になる」「謎が多すぎる」と反響が続々。また、アイドルに異常な執着を見せる根岸を演じる本島の演技にも「とてつもない狂気」「オタクのと暴走感がすごい」「別人みたい」「恐怖で震える」「こんな純政くん初めて見た」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
