セール中だってーーーッッ！！【3COINS】スタイリッシュな「折りたたみ傘」

おしゃれで便利なアイテムがリーズナブルな価格で買える【3COINS（スリーコインズ）】では、「折りたたみ傘」がセール中。シンプルなデザインが上品で、機能性も優秀な商品をご紹介します。購入しようか迷っていた人は、今がチャンスです！

大人っぽいデザインが◎ 木製ハンドルの折りたたみ傘

シンプルな折りたたみ傘を探している人におすすめなのが「持ち手WOOD フチ切り替え折りたたみ傘」です。カラーは、淡いベージュ × グリーン、くすみグレー × ピンクの2種類がラインナップ。どちらも木製ハンドルが特徴の、大人っぽい可愛さです。あらゆるコーデやシーンに合わせやすそう。今なら37%オフの\550（税込）。早めのチェックがおすすめです。

使いやすさ◎ ワンタッチ折りたたみ傘

折りたたみ傘は、両手がふさがっていると開閉しにくいのがネック。「自動開閉折り畳み傘」なら便利に使えそうです。持ち手のボタンを押すと傘が開き、閉じるときも同じボタンを押すだけで親骨がたたまれます。収納袋や引っ掛け用の紐がついていて、持ち歩きにも便利。20%オフの\880（税込）なのでチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

