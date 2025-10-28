新潟の長谷川元希が意地の同点ゴールを演出

アルビレックス新潟は10月26日、J1リーグ第35節でヴィッセル神戸と対戦し、2-2で引き分けた。

この試合で2点目をアシストしたMF長谷川元希がアウトサイドキックで同点ゴールをアシストしたなか、「モドリッチみたい」「そこ通せるんか」など注目を集めている。

試合前日の25日に、17位の横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島に勝利したことでJ2降格が決定した新潟。神戸戦では、FW大迫勇也に2点を先行されたが、後半29分にMF島村拓弥が1点を返し反撃に出た。

そして後半45分、DF早川史哉からボールを受けた長谷川が右足のアウトサイドパスで裏のスペースに抜け出したFW若月大和にスルーパス。若月は冷静なタッチからニアサイドを抜くシュートを決めて新潟が意地を見せて同点に追いついた。

この試合では本職のトップ下ではなく、ボランチで出場した長谷川。SNSでは「何とまぁ！おしゃれな！美しい！」「モドリッチみたいなアシスト」「元希のパスがエグすぎる」「そこ通せるんか」「なんじゃありゃ」「ファンタジスタ」「など称賛の声が寄せられ、神戸の不意をついたアウトサイドパスに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）