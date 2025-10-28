本物の宝石入り！トーシン／KARATZ カプセルトイ版「大人のセボンスター ハートキーペンダント」

カプセルトイ専門店「#C-pla」を運営するトーシンは、宝石専門企業のKARATZとコラボレーションします。

カバヤ食品の玩具菓子「セボンスター」をモチーフに、本物の宝石をあしらったカプセルトイ版「大人のセボンスター ハートキーペンダント」を2025年11月15日より発売！

#C-pla横浜西口店と天王寺MIO店にて、各店50個、合計100個限定で販売される特別なカプセルトイです。

トーシン／KARATZ カプセルトイ版「大人のセボンスター ハートキーペンダント」

「大人のセボンスター」は、「セボンスター」の魅力を受け継ぎつつ、大人のライフスタイルに馴染む質感とデザインを追求したコレクションです。

今回のカプセルトイ版は1回10,000円(税込)の特別仕様！

「セボンスター」のデザインに合わせ、KARATZが選定・品質管理した5種類の天然石を使用しています。

日常にそっと寄り添う“自分へのご褒美”やギフトにもふさわしい一品です。

カプセルトイ版「大人のセボンスター ハートキーペンダント」

価格：10,000円(税込)

発売日：2025年11月15日(土)

販売場所：#C-pla 横浜西口店、#C-pla 天王寺MIO店 (各店50個、計100個限定)

仕様：全5種（アルマンディンガーネット／ペリドット／アメシスト／シトリン／ブルートパーズ）、特製ジュエリーケース・ショッパー付き

ペンダントには、アルマンディンガーネット、ペリドット、アメシスト、シトリン、ブルートパーズの5種の天然石が使用されています。

さらに、10個に1個の割合でダイヤモンドをあしらった個体が混在する、ドキドキの仕様です☆

本企画専用にデザインされ、熟練職人が最終仕上げを担当。

個体差のある「訳あり」素材（カット面数や内包物、微細な擦れなど）を活かすことで、価格面のメリットを実現したコレクター向けの商品です。

特製ジュエリーケース＆ショッパー

商品は、本物の宝石をあしらったペンダントにふさわしい、特製のジュエリーケースに入っています。

大切なジュエリーを保管するのにぴったりな、高級感のあるデザインです。

購入時には「大人のセボンスター特製ショッパー」も同梱されます。

全高約2mの大型カプセルトイ筐体

販売は、全高約2mの大型カプセルトイ筐体によるランダム方式です。

直径20cmの特製カプセルが排出されます！

筐体自体が観賞・撮影に適したフォトスポットとなっており、購入体験そのものが楽しめます。

あの「セボンスター」が、本物の天然石を使ったペンダントとしてカプセルトイに登場！

100個限定、10個に1個はダイヤモンド入りという、まさに大人のための特別なアイテムです。

#C-pla横浜西口店・天王寺MIO店にて販売される、カプセルトイ版「大人のセボンスター ハートキーペンダント」の紹介でした。

