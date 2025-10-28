ジュエリーブランド「オレフィーチェ」は、“見る・試すだけ”の新しい体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」を、2025年11月の金・土・日・祝日に開催します。

EC発のジュエリーブランド「オレフィーチェ」が提案する、販売や接客を目的としない、“体験に特化した”新しいかたちのイベントです。

会場は、数多くのジュエリーショップが立ち並ぶ東京・表参道です！

オレフィーチェ 体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」

「ジュエルーム in 東京」は、オレフィーチェ表参道本店でのショッピングとは異なり、ジュエリーそのものとじっくり向き合うための体験型イベントです。

たくさんのジュエリーを一度に見て、自分のペースで自由に試せる空間が用意されます。

「買う前に、まず“出会う”を楽しむ」をテーマにした、新しいラグジュアリー体験が楽しめます。

「ジュエルームin東京」開催要項

開催日：2025年11月

1日(土)〜3日(月・祝)

7日(金)〜9日(日)

14日(金)〜16日(日)

21日(金)〜24日(月・祝)

28日(金)〜30日(日)

会場：東京都渋谷区神宮前4-15-4 YC表参道第3ビル1階

開催時間：12時-19時

入場方法：オンライン整理券優先(空きがある場合はご案内可)

アクセス：

東京メトロ半蔵門線 / 表参道駅 徒歩約4分

東京メトロ千代田線 / 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩約7分

東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 徒歩約10分

JR山手線 / 原宿駅 徒歩約11分

“セルフ試着型”という新しい体験

会場ではオーダーシートをもとに、気になるジュエリーを自分のタイミングで試着できます。

販売員の説明や時間の制約もなく、まるで“自分だけのショールーム”のように体験できるのが特徴です。

オンラインでは伝わらない輝き・サイズ感・重みを体感できます。

気になったアイテムは、その場で購入するのではなく、後日オンラインで購入する仕組み。

購入の決断は持ち帰り、自分のペースでゆっくり考えることができます。

会場体験の流れ

体験の流れはシンプルで、どなたでも気軽に試着が楽しめます。

(1) 展示エリアでジュエリーをチェック

(2) 気になるジュエリーをオーダー(オーダーシート記入式)

(3) お席でゆっくり試着

(4) 気に入ったジュエリーはオンラインで購入

会場では写真や動画の撮影も自由！

SNSを通じて、自分だけの「#ジュエルーム」体験をシェアする楽しみも広がります☆

デジタル時代の新しいジュエリー購入体験として、あえて“ゆっくり見て選べる環境”を提案するポップアップイベント。

ジュエリーをもっと自由に、もっと自分らしく選べる、特別な時間が過ごせそうです！

オレフィーチェが表参道で開催する体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自分のペースで自由に試せる！オレフィーチェ 体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」 appeared first on Dtimes.