自分のペースで自由に試せる！オレフィーチェ 体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」
ジュエリーブランド「オレフィーチェ」は、“見る・試すだけ”の新しい体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」を、2025年11月の金・土・日・祝日に開催します。
EC発のジュエリーブランド「オレフィーチェ」が提案する、販売や接客を目的としない、“体験に特化した”新しいかたちのイベントです。
会場は、数多くのジュエリーショップが立ち並ぶ東京・表参道です！
オレフィーチェ 体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」
「ジュエルーム in 東京」は、オレフィーチェ表参道本店でのショッピングとは異なり、ジュエリーそのものとじっくり向き合うための体験型イベントです。
たくさんのジュエリーを一度に見て、自分のペースで自由に試せる空間が用意されます。
「買う前に、まず“出会う”を楽しむ」をテーマにした、新しいラグジュアリー体験が楽しめます。
「ジュエルームin東京」開催要項
開催日：2025年11月
1日(土)〜3日(月・祝)
7日(金)〜9日(日)
14日(金)〜16日(日)
21日(金)〜24日(月・祝)
28日(金)〜30日(日)
会場：東京都渋谷区神宮前4-15-4 YC表参道第3ビル1階
開催時間：12時-19時
入場方法：オンライン整理券優先(空きがある場合はご案内可)
アクセス：
東京メトロ半蔵門線 / 表参道駅 徒歩約4分
東京メトロ千代田線 / 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩約7分
東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 徒歩約10分
JR山手線 / 原宿駅 徒歩約11分
“セルフ試着型”という新しい体験
会場ではオーダーシートをもとに、気になるジュエリーを自分のタイミングで試着できます。
販売員の説明や時間の制約もなく、まるで“自分だけのショールーム”のように体験できるのが特徴です。
オンラインでは伝わらない輝き・サイズ感・重みを体感できます。
気になったアイテムは、その場で購入するのではなく、後日オンラインで購入する仕組み。
購入の決断は持ち帰り、自分のペースでゆっくり考えることができます。
会場体験の流れ
体験の流れはシンプルで、どなたでも気軽に試着が楽しめます。
(1) 展示エリアでジュエリーをチェック
(2) 気になるジュエリーをオーダー(オーダーシート記入式)
(3) お席でゆっくり試着
(4) 気に入ったジュエリーはオンラインで購入
会場では写真や動画の撮影も自由！
SNSを通じて、自分だけの「#ジュエルーム」体験をシェアする楽しみも広がります☆
デジタル時代の新しいジュエリー購入体験として、あえて“ゆっくり見て選べる環境”を提案するポップアップイベント。
ジュエリーをもっと自由に、もっと自分らしく選べる、特別な時間が過ごせそうです！
オレフィーチェが表参道で開催する体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」の紹介でした。
