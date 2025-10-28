オズワルド・畠中悠、大物アーティストとの食事を報告 豪華5ショットに衝撃「凄いメンツ」「羨ましい限りです」
笑いコンビ・オズワルドの畠中悠（37）が26日、自身のXを更新。豪華アーティストと食事をしたことを報告し、集合ショットを公開した。
【写真】「ガチでエグいメンバーばかり」芸人×GLAYの豪華5ショット
畠中は「TAKUROさんJIROさんKIMUさんMOGU、YUで飲ませていただいた最高のYORU！」とユーモアを交えてつづり、GLAY・TAKURO、JIRO、ちょんまげラーメン・きむ、空気階段・鈴木もぐらと写ったジャンルを超えた5ショットをアップ。
ちょんまげラーメン・きむも「やば！激やば！ビックリ！嬉しい!!!! TAKUROさんJIROさんと飲ませてもらいました！はたもぐきむの87年組で！私達のド世代なんですけど!!! なんか皆トイレ行ってTAKUROさんJIROさんKIMUの時間帯あったんやけど、、、すご その上めっちゃ楽しかった！最幸の夜！生きてりゃ良い事あるもんだ もっと頑張るぞ」と感情を抑えきれない様子で喜びを伝えている。
この豪華な食事に、ファンからは「うひょー!! 羨ましい限りです」「凄いメンツ」「これはやばい!!!」「いやはや。めちゃくちゃ凄いガチでエグいメンバーばかり（笑）」などの反響が集まっていた。
【写真】「ガチでエグいメンバーばかり」芸人×GLAYの豪華5ショット
畠中は「TAKUROさんJIROさんKIMUさんMOGU、YUで飲ませていただいた最高のYORU！」とユーモアを交えてつづり、GLAY・TAKURO、JIRO、ちょんまげラーメン・きむ、空気階段・鈴木もぐらと写ったジャンルを超えた5ショットをアップ。
この豪華な食事に、ファンからは「うひょー!! 羨ましい限りです」「凄いメンツ」「これはやばい!!!」「いやはや。めちゃくちゃ凄いガチでエグいメンバーばかり（笑）」などの反響が集まっていた。