ディズニーストアに、クリスマスシーズンを彩るデコレーショングッズやギフトにもぴったりなお菓子などを揃えたコレクション「DISNEY CHRISTMAS」が登場！

サンタクロースやトナカイに扮した「ミッキー＆フレンズ」のどこか懐かしさを感じさせるアートを使用したグッズが多数ラインナップされます☆

ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS(ディズニー クリスマス)」

発売日：2025年11月4日（火）より順次

グッズ名・価格：※一例

・LEDライト 4,000円(税込)

・ツリートッパー 5,800円(税込)

・オーナメント 各3,300円(税込)

・タペストリー 3,800円(税込)

・ツリー 7,500円(税込)

・ケース入りクランチチョコレート＜チップ＆デール＞ 3,300円(税込)

・ケース入りクランチチョコレート＜ミッキー＆ミニー＞ 3,300円(税込)

・缶入りクランチチョコレート 1,400円(税込)

・缶入りキャンディー 800円(税込)

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、ホリデーシーズンを華やかに彩るコレクション「DISNEY CHRISTMAS」が登場。

2025年は、サンタクロースやトナカイに扮した「ミッキー＆フレンズ」のどこか懐かしさを感じさせるアートを使用した、“おうちクリスマス”をより楽しく演出するデコレーショングッズやギフトにぴったりのお菓子などが多数取り揃えられます。

ラインナップは、ミッキーアイコンの形をしたライトアップするリースやツリーをはじめ、「ティンカー・ベル」と星がモチーフのツリートッパー、飾るだけでお部屋が煌めくタペストリーなど、バリエーション豊富なデコレーションアイテムが勢揃い。

また、クリスマスならではのキャラクターのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンも登場します。

さらに、毎年恒例のアドベントカレンダーや、プチギフトにもぴったりな缶やケース入りのお菓子も展開。

ホームパーティーやおでかけの気分が上がるセーターやカーディガンなど、クリスマスを一層楽しめるグッズが充実します☆

＜Tim Burton’s The Nightmare before Christmas＞Christmas selectionが新登場

グッズ名・価格：※一例

・ツリー 7,500円(税込)

・スノードーム 15,000円(税込)

・缶入りキャンディー 各800円(税込)

・オーナメントセット 4,500円(税込)

・リース 7,500円(税込)

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたクリスマスグッズが登場。

主人公「ジャック・スケリントン」のコスチュームをイメージした白黒のストライプ柄リボンとキャラクターのオーナメントが目を引くツリーやリースが登場します。

ほかにも「ゼロ」をモチーフにしたツリートッパーなど、モノトーンカラーでお部屋に馴染みやすいデコレーショングッズを展開。

さらに、動きを楽しめるスノードームや、ファン必見のユニークなオーナメントセットなどもラインナップ。

お部屋に飾れば、いつもとは一味違ったクリスマスを演出します。

毎年恒例のクリスマスオーナメントが、2025年も多彩なキャラクターラインナップで登場

価格：2,200円(税込)〜

全国のディズニーストア店舗に、2025年もクリスマスオーナメントが勢揃い。

サンタクロース風コスチュームがキュートな「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめ『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『おしゃれキャット』『ピーター・パン』など、作品の世界観を楽しめる豊富なラインナップになっています。

ライトアップしたり、音楽が流れたり、遊び心あふれる仕様のオーナメントにも注目です。

ツリーに吊り下げるのはもちろん、お部屋を彩るデコレーショングッズとしても楽しめます☆

※ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストアは先行販売中です

クリスマスシーズンに合わせて期間限定デザインの配送ボックスが登場

実施期間：2025年11月4日（火）発送分〜なくなり次第終了

クリスマスシーズンは、スペシャルデザインの配送ボックスでグッズをお届け。

2025年は、サンタクロースのコスチュームを身につけた「ミッキーマウス」たちが、たくさんのプレゼントを運んでくる楽しいデザインです。

贈り物にぴったりのかわいいラッピングやメッセージカードも用意されています。

※都合により中止または変更される場合があります

※配送ボックスのサイズは指定できません

※ギフトラッピング、メッセージカードは有料となります

※一部対象外の店舗があります

※東京ディズニーリゾート商品、ディズニー公式ライセンス企業 直送品、D-Madeの一部商品などは、配送ボックスが異なります

一部店舗ではクリスマスをテーマにした特別な店内装飾を実施

ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店 装飾イメージ

ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店 装飾イメージ

店内特別装飾実施店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、ルクア大阪店装飾期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）クリスマスツリー点灯式実施店舗：ディズニーフラッグシップ東京開始日時：2025年11月7日（金）16:00頃〜

ディズニーストア一部店舗にて、期間限定で、クリスマスをテーマにした特別な店内装飾を展開。

また、11月7日には、ディズニーフラッグシップ東京にてクリスマスツリーの点灯式が実施されます。

点灯式では、キャストによるハンドベルの演奏を実施。

そのほかディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアに加えて、会員サービス「ディズニーストアクラブ」でもさまざまなクリスマス企画が実施される予定です☆

※都合により中止または変更される場合があります

新宿、池袋、梅田エリア：期間限定で、ディズニーストアの屋外広告が登場

実施時期：2025年12月

実施エリア：新宿、池袋、梅田エリア

クリスマスをテーマにした屋外広告が登場。

そりに乗った「ミッキーマウス」たちが、クリスマスプレゼントを届ける様子を描いた、心躍るデザインです。

ディズニーストアが、クリスマスのわくわく感を一層盛り上げます☆

※画像はイメージです

※掲出場所や実施時期は予告なく変更・終了となる場合があります

※周囲を通行されている方には十分配慮ください

クリスマスシーズンを彩るデコレーショングッズやギフトにもぴったりなお菓子などを揃えたコレクション。

ディズニーストアにて2025年11月4日より順次販売が開始されるクリスマスコレクション「DISNEY CHRISTMAS」の紹介でした☆

ミッキーの誕生日を記念したコレクション！ディズニーストア「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」 ミッキーの誕生日を記念したコレクション！ディズニーストア「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」 続きを見る

『トイ・ストーリー』公開30周年記念コレクション！ディズニーストア「TOY STORY 30th」 『トイ・ストーリー』公開30周年記念コレクション！ディズニーストア「TOY STORY 30th」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスシーズンを彩るデコレーショングッズやお菓子！ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS」 appeared first on Dtimes.