◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２本塁打を放った。ポストシーズンでは３度目の１試合複数本塁打となった。３回の２打席目にシャーザーからソロを放つと、７回の４打席目にもドミンゲスから同点のソロを放った。１試合４長打はワールドシリーズ２人目の快挙となった。

初回先頭の１打席目に右翼線へ二塁打を放つと、ドジャースは２回にＴ・ヘルナンデスのソロで１点を先取。１―０と１点をリードした３回１死走者なしの２打席目に１ボール、２ストライクから通算２２１勝のレジェンド右腕・シャーザーの６球目の内角９５・１マイル（約１５３・０キロ）の直球を振り抜くと、打球速度１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、打球角度３２度で右翼のブルージェイズブルペンへ飛び込んでいった。飛距離は３８９フィート（約１１９メートル）。打球の行方を確認すると、２試合ぶりの本塁打に、気持ちよさそうにバットを放り投げた。

さらに勢いに乗ってもう一発を放った。１点を追う７回１死走者なしの２打席目。４番手右腕・ドミンゲスの直球を捉えると、左中間席に運ぶこの日２発目のアーチ。興奮気味の大谷は何度も吠えながらダイヤモンドを１周した。

今季のポストシーズンでは２試合ぶりの７、８号。１年のポストシーズンで８本塁打を放つのは、２０２０年にアロザレーナ（レイズ）が１０本を放ったのに続く２位タイで、２０年シーガーが樹立した球団記録に並んだ。さらにポストシーズン通算本塁打は１１本目となり、１０本だった松井秀喜氏（ヤンキース）を抜いて日本人歴代単独トップとなった。

地区シリーズでは１８打数１安打の打率５分６厘と苦しんだが、少しずつ調子を上げて６試合連続安打。前日２６日（同２７日）に自身の状態について「状態的には少しずつ上がってきているかなと思うので、毎回毎回いい打席を目指していますけど、必ずしも相手は素晴らしいばかりですし、そういうわけにはいかないと思うので、事前の準備と打席に入る前の心構えを大事にしながら１打席１打席大事にしたいなと思います」と明かしていた。

復調のきっかけを作るためにナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦翌日の１５日（同１６日）に今季は２月のキャンプ中に１度だけ行ったフリー打撃をして復調へのきっかけをつかむと、第４戦で３本塁打を放ち、シリーズＭＶＰまでかっさらった。ワールドシリーズまでも中６日が空いたことで、「外（グラウンド）でしか確認できないようなことをしっかり。あまりシーズン中は必要なかったですけど、試合も少ないのでそういう所を確認したい」とワールドシリーズ初戦前日の２３日（同２４日）にも全体練習でフリー打撃を行い、推定飛距離１５０メートルの特大弾を放つなど、状態を整え、ワールドシリーズで３戦３発だ。

◆日本人選手のポストシーズン本塁打数

▽１１本 大谷翔平（ドジャース）

▽１０本 松井秀喜（ヤンキース）

▽３本 鈴木誠也（３本）

▽２本 田口壮（カージナルス）

▽１本 井口資仁（ホワイトソックス）、松井稼頭央（ロッキーズ）、岩村明憲（レイズ）、イチロー（ヤンキース）

◆１シーズンのポストシーズン本塁打数歴代上位

▽１０本 ２０年アロザレーナ（レイズ）

▽８本 ２５年大谷翔平（ドジャース）、２３年ガルシア（レンジャーズ）、２０年シーガー（ドジャース）、１１年クルーズ（レンジャーズ）、０４年ベルトラン（アストロズ）、０２年ボンズ（ジャイアンツ）

▽７本 ２４年スタントン（ヤンキース）、１７年アルテューベ（アストロズ）、１５年マーフィー（メッツ）、０９年ワース（フィリーズ）、０８年アプトン（レイズ）、０２年グロース（エンゼルス）