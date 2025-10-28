左足甲剥離骨折のチョコプラ長田『ヒルナンデス！』生出演 食レポで笑い誘う「骨がくっつく」
左足甲を剥離骨折した、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、28日放送の日本テレビ系バラエティー『ヒルナンデス！』（前11：55）に生出演した。
【写真】先月にはバリカンを手に謝罪…丸刈りとなったチョコプラ長田&松尾
デパ地下事情についてトークする中で、長田は「めっちゃ好きです。いろいろ買いますけど、大判焼き系はけっこう買います」とにっこり。相方の松尾駿から「小魚食っとけ」と愛あるイジりを受けると「小魚をくれ！カルシウム」と笑わせた。
その後、メンチカツの食レポでも「うまい！あぁー幸せ。骨がくっつく」と笑いを誘っていた。
長田をめぐっては、TBSが26日に「10月26日(日)9:00頃、神奈川県青葉区 緑山スタジオ敷地内のオープンセットにおいてSASUKEの番組収録を行っておりました所、長田庄平さんが1stステージ挑戦中、第2エリアのローリングヒルに飛び移る際に怪我をされました」と書面で発表。
長田も「自身のXで「ご心配とご迷惑をお掛けして申し訳ありません。年甲斐も無く張り切ってしまい、ファミコンのコントローラーのスタートボタンぐらいの骨が剥がれました。自力では歩けるぐらいですのでご心配無用です。番組には迅速な対応と手厚くサポートして頂きました」と記していた。
