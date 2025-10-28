加藤小夏、クセになるゲーム実況が話題 自身が主人公演じた『SILENT HILL f』をプレイ「覇権コンテンツ」「美人版狩野英孝」
俳優の加藤小夏が24日にYouTubeチャンネル『SILENT HILL f を本人がやります』を開設。サイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL f』のゲーム実況を行った。
【動画】クセになる加藤小夏の『SILENT HILL f』のゲーム実況
主人公の深水雛子を担当し、ゲームのパッケージにもなっている。自身の声が入ると「恥ずかしい」と照れながらも和やかに進行。やり方が分からずリスナーに助けを求めて「不慣れでごめん！みんな、呆れないでね」と苦笑いを浮かべていた。
キャラのビジュアルに「私だ！」と驚きながら「うれしい」と笑顔に。操作がうまく行かず「私、何してんの？」とキャラにツッコミも。見事に敵を倒すことに成功すると口が悪くなるキュートな一面も見せていた。ホラーゲームであるが、ストーリーを知っている妙味も面白さを引き立てていた。
初配信ながらYouTubeチャンネルの登録者数は13万人を突破。再生数も3日で200万回を超えている(28日午前11時現在)。ファンは「覇権コンテンツ」「美人版狩野英孝」とコメントしていた。第2回の配信は29日を予定している。
