厳選された素材使用！アトレ新浦安「l’atelier de nono(ラトリエ ドゥ ノノ)」

アトレが運営するアトレ新浦安では、2025年11月11日(火)、1階に「l’atelier de nono(ラトリエ ドゥ ノノ)」が新規オープンします。

千葉県浦安市に本店を構える人気のパティスリーで、今回の出店がSC（ショッピングセンター）初出店となります。

厳選された素材の食材を使用し、職人の確かな技術で丁寧に作られた焼き菓子が楽しめるお店です！

アトレ新浦安「l’atelier de nono(ラトリエ ドゥ ノノ)」

「l’atelier de nono」は、地元・新浦安のシンボルロード沿いに本店を構える、幅広い年齢層に人気の焼き菓子店です。

アトレ新浦安1階にオープンする新店舗は、シェフ・パティシエの野々山氏の想いが込められたデザインが特徴。

お店全体を包み込むターコイズブルーの色合いは、海沿いの街らしい「海」を表現しています。

また、やわらかく灯るライトは、アトレ新浦安の入口に構えることから「灯台」をイメージしており、仕事帰りやお買い物の途中にホッと安心できるような雰囲気を演出します。

nono Financier(ノノ・フィナンシェ)

価格：320円(税込) ※個包装の場合＋30円

販売場所：アトレ新浦安 1階「l’atelier de nono」

オープン当初から多くのお客様に愛され続ける当店の看板商品です！

厳選した素材を用い、フィナンシェの美味しさを最大限に引き出す製法にシェフがこだわり抜いています。

ナッツは、口に入れた瞬間に最も香りが引き立つよう緻密に計算して火入れ。

また、北海道産発酵バターの焦がしバターは、香りが立ち上った最高の瞬間を逃さず生地に合わせ、一つひとつ丁寧に作られています。

nono Grand Madeleine(ノノ・グランマドレーヌ)

価格：550円(税込) ※個包装の場合＋30円

販売場所：アトレ新浦安 1階「l’atelier de nono」

オープン前からシェフが試行錯誤を重ねて生み出した、もう一つの看板商品「グランマドレーヌ」。

材料には、フランスAOP最高級バター「LESCURE」(レスキュール)、国産小麦、日光金乃卵、甜菜糖など、厳選された素材のみを使用しています。

「少し大きいかな」と感じられるかもしれませんが、ふんわり、しっとり、サクサクの絶妙な食感と、コク深く豊かなバターの香りをお楽しみいただける、至高のマドレーヌです☆

シェフ・パティシエ 野々山 裕司 氏

シェフ・パティシエの野々山 裕司 氏は、東京下町のパティスリーや、フランス・リヨンの老舗ショコラトリー「セーヴ」などで修行を積んだ実力派。

パリのグランメゾン「ルノートル」の日本再上陸にあたり、スーシェフとして勤務した経験も持ちます。

「しっかりとした技術で、丁寧な仕事をし、常に穏やかな心で。」をモットーに、どんな時でもそっと寄り添うお菓子作りを目指しています。

地元・新浦安で愛される名店の味が、アトレ新浦安でより気軽に楽しめるようになります。

工房で一つひとつ心を込めて焼き上げられたお菓子は、自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです！

アトレ新浦安にオープンする「l’atelier de nono(ラトリエ ドゥ ノノ)」の紹介でした。

