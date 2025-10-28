600以上の車種に適合！MAXWIN 純正ミラー交換型デジタルルームミラー『MDR-G1011』

カー用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社）は、10.88インチIPS液晶を搭載した純正ミラー交換型デジタルルームミラー『MDR-G1011』を発売しました。

リアカメラは60fpsの超滑らかな映像に対応し、GPSも標準搭載しています。

新商品発売記念として、各販売ショップで10,000円OFFクーポンが発行されています！

MAXWIN 純正ミラー交換型デジタルルームミラー『MDR-G1011』

『MDR-G1011』は、リアカメラ60fpsの超滑らかな映像を映し出す10.88インチの純正ミラー交換型デジタルミラーです。

暗視機能に優れたSONY STARVISセンサーやHDR＆WDR機能を搭載し、明暗差のあるシーンでも鮮明な映像を提供します。

前後同時録画のドライブレコーダー機能、GPS、駐車監視機能も標準搭載した、欲しい機能が全部入ったモデルです☆

『MDR-G1011』製品概要

発売日：発売中

販売場所： Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

仕様： モニター 10.88インチIPS液晶、カメラ フロント SonyIMX307(1080P/27.5fps)/リア SonyIMX462(1080P/60fps)、メモリカード 別売りmicroSDカード(最大128GBまで、Class10必須)

新商品発売記念で、全ショップで10,000円OFFクーポンが発行されています。

リアカメラは車外設置タイプの「MDR-G1011A」と、車内設置タイプの「MDR-G1011B」の2種類から選べます。

純正ミラー交換タイプ

ミラーを丸ごと交換するタイプなので、まるで純正品のようにスッキリと設置できます。

本体から出る配線は1本のみで、見た目もスマート。

MAXWINのデジタルミラーは600以上の車種に適合します（※車種専用取り付けブラケットの適合はMAXWINホームページで確認可能）。

リアカメラ60fpsの超滑らか映像

1分間に60フレームの映像出力が可能なリアカメラを採用。

超滑らかな後方映像を映し出し、純正品と遜色のないクオリティを実現しました！

デジタルミラー機能（ズーム機能・明るさ自動調整）

リアカメラの映像をモニターに常時映し出し、鏡のルームミラーでは映し切らない死角となる後方の範囲も確認できます。

リアカメラ映像のズーム表示機能を搭載し、鏡のミラーに近い見え方に設定することも可能。

初めてデジタルミラーを使う方でも、違和感なく使用することができます。

さらに、車外の明るさを検知し、モニターを最適な明るさに自動調整する感光センサーも装備。

日中は輝度を上げ、夜間は明るさを落として見えにくさをカバーします。

前後同時録画機能（ドラレコ）

ドライブレコーダー機能も搭載し、前方・後方同時にFull HD（1920×1080p）解像度での録画が可能です。

フロントカメラは分離型で、ミラーの向きに影響されず自由な取り付けができます。

LED信号機の点滅パターンにも対応しています。

SONY STARVISセンサー採用（HDR＆WDR機能搭載）

フロントカメラに「SonyIMX307」、リアカメラに「SonyIMX462」と、暗視機能に特化したSTARVIS技術を採用。

HDR＆WDR機能も搭載し、逆光やトンネルの出入り口など明暗差の激しい場面でも、鮮明でクリアな映像を確保します。

駐車監視機能・GPS標準搭載

駐車中でも安心の駐車監視機能（衝撃検知・タイムラプス録画）を標準搭載しています（ON/OFF可能）。

車両のバッテリーを保護する電圧監視機能も付いています。

GPSアンテナも標準で搭載しており、日付と時間、方位、走行速度をモニターに表示。

日時の自動修正も行われるため、手動での設定は不要です。

リアカメラ（車内・車外）

リアカメラは、車外設置タイプと車内設置タイプの2種類から選べます。

・MDR-G1011A：リアカメラ車外設置タイプ

・MDR-G1011B：リアカメラ車内設置タイプ

純正ミラー交換型で見た目がスッキリするだけでなく、リアカメラ60fpsの滑らかな映像と充実のドラレコ・駐車監視機能を備えたデジタルルームミラー。

SONY STARVISセンサーとHDR/WDR機能で、昼夜問わずクリアな視界を確保できます！

MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー『MDR-G1011』の紹介でした。

