◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席もこの試合2本目となる本塁打を放った。

4―5と1点を勝ち越された直後の7回1死の第4打席、相手4番手・ドミンゲスの初球、97・6マイルの直球をフルスイング。打球が左中間スタンドに着弾すると、大谷はバットを放り投げダイヤモンドを一周しながら絶叫。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、打球飛距離401フィート（約122.2メートル）、打球角度26度を計測する同点アーチに両拳を何度も握りしめて吠え、ベンチに戻っても雄叫びをあげ続けた。

第2戦の第4打席から5打席連続安打。また本塁打は今ポストシーズン8本目で同一年のPSでは20年シーガーと並び球団タイ記録。PS通算11発目は松井秀喜を抜いて日本選手のPS通算本塁打記録で単独トップに立った。

初回の第1打席は相手先発のベテラン右腕・シャーザーの2球目、内寄りのカーブを捉え、右翼線にエンタイトル二塁打を放ってチャンスメークした。

3回1死の第2打席はシャーザーの内角高めの直球を完璧に捉え、右翼ポール際へ今WS2本目、PS7本目となるソロアーチを放った。PS通算では10本目で松井秀喜と並んで、日本選手最多タイ記録となった。

2―4の5回1死一塁の第3打席はブルージェイズベンチがシャーザーに代え、左腕フルーハティを投入。レギュラーシーズンから3打席連続三振を喫していた“天敵”に徹底したスライダー攻めを受けたが、6球目の内寄りを捉え左中間を破る適時二塁打。1点差に迫るタイムリーに塁上で吠えた。さらに、フリーマンの右前適時打で同点のホームを踏んだ。

第1、2戦では敵地トロントのファンから「We don’t need you」のチャント（大合唱）を浴びた。前日会見で、妻・真美子夫人からイジられたことを明かし「家庭ではトロントで言われたようなチャントは言われないように努めたい」と自らおどけてみせ、爆笑をさらった。

1勝1敗で迎えた第3戦からは本拠で3試合。「3戦先取のホーム開幕だと思って臨めばいいんじゃないかなって思っています」とこのまま3連勝で連覇を狙う覚悟だ。