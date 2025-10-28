高市首相はアメリカのトランプ大統領と対面では初となる首脳会談を行い、日米同盟をさらに強化する方針などを確認しました。

首脳会談での日本の狙いについて、政治部の渡邊翔記者に聞きます。

日本側としてはうまくいったのでしょうか？

高市首相、最大のテーマに掲げていたのはトランプ大統領との個人的信頼関係の構築です。会談の詳細はまだ明らかになっていませんが、冒頭の様子を見る限り、まずは順調な滑り出しといえるかと思います。

会談は冒頭、高市首相が控え室で大谷翔平選手の出場する野球のワールドシリーズの試合をトランプ大統領と見たと明かすなど、和やかなムードで始まりました。

また高市首相は、ふたりが共に距離が近い安倍元首相に触れ、トランプ氏の友情に感謝を伝えるなどして距離感を縮めようとしました。トランプ大統領もそれに応える形で、「安倍元首相はあなたのことをとても褒めていた。偉大な首相になるだろう」と話しました。

さらに高市首相は今回、サプライズで、トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦する考えを伝えました。会談後の署名式ではトランプ大統領、満面の笑みで高市首相とがっちり握手を交わしていました。

一方、会談では関税に関する合意の実施を改めて確認したほか、日本の防衛費を増額する方針も伝えたとみられ、トランプ氏の「要求」にも応えた形です。さらにレアアースの供給での協力など、中国を念頭に、日米の具体的な連携強化を確認できたのも成果といえます。