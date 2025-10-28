AKB48伊藤百花（21）の1stフォトブック（光文社から12月11日発売）のタイトルが「百花ずかん。」（読み：ひゃっかずかん）に決定したことが28日、発表された。

タイトルについて伊藤は「このフォトブックはグラビア編と読み物編があり、グラビア編では、アイドルの私ではなかなかお見せできないような普段の姿を見ていただけると思います。読み物編では、私ができあがるまでをたくさんインタビューしていただいたので、このフォトブックを読めば、私のことがまるっとおわかりいただけるような一冊になっています。私の図鑑のような感じで皆さんに持っていただきたいなと思って、『百花ずかん。』に決めました」とコメントを寄せた。

また、表紙も公開された。「実は泳げない」というが、プールに洋服のまま飛び込んだ後の1枚に決定。青春感あふれる濡れ髪ショットとなった。

表紙については「タジオのお庭にあったプールに洋服のまま飛び込んだ後の写真です。プールに飛び込むこと自体なかなかないのでレアなのと、今の私だから出せる“青春感”にあふれた写真だなと思い選びました。いつものアイドルの私だったら、ポーズや目線も決め決めなんですが、この写真は、飛び込んだ後に出た自然体な表情の瞬間だと思います」とコメントした。

昨年3月に19期研究生としてお披露目され、シングル2作連続選抜入りの次世代エース“いともも”待望の1冊となる。グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は鎌倉ひとり旅。読み物編は好きなものとヒストリー、Q＆Aの3部構成となっている。

鎌倉ロケでは、寝起きから朝食、歯磨き、リビングでくつろぐ姿などプライベート感あふれるシーンを収めた。さらに中庭のプールに飛び込んだり、制服での電車通学や浴衣で街ブラ、公園で遊んだり、犬カフェに行ったりなど、一緒にデートを楽しんでいるような感覚になれるさまざまなシチューションで撮影を敢行したという。夕方の海辺のシーンでは、アイドルのときとは異なる大人っぽくダークな雰囲気の伊藤が収められている。

さらに、父の影響で好きになった落語やフルート、バレエ、グミなど、伊藤本人の好きなものが詰まった1冊に。生まれてから今までの人生を振り返るロングインタビューや、Q＆Aも掲載されている。

伊藤は女優を目指し、16歳で芸能界入り。昨年3月、20歳でAKB48の19期生としてお披露目された。今年4月発売の65枚目シングル「まさかのConfession」の表題曲選抜メンバーに初選出されるなど活躍を続けている。