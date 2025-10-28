KDDIは、AIグラスを活用した業務効率化の実証を実施すると発表した。12月26日までローソン店舗にて実施する。AIグラスに備えられているカメラやマイク、スピーカー、通信機能などを活用し、装着負担の少ない作業支援や業務の可視化を進める。

店舗スタッフがグラスを掛けて作業をすると、その作業をAIグラスに搭載したカメラで撮影し、撮影データをAI分析すると、作業内容を可視化できる。

また、マニュアルを取り出しながら作業がしづらい店内調理などのシーンでは、AIグラスに音声でマニュアルを呼び出し、作業工程や作業見本、作業評価などをAIグラスで確認しながら作業を進められる。

ARグラス上の表示、マニュアルや見本を確認しながら作業を進められる

ご飯の盛り方をAIグラスが評価、偏ったりしていると正しい盛り方になるよう助言する

実証では、実用化に向けて、応答精度やAIによる評価の精度、装着性、受容性の評価などを実施し、物流業などほかの事業分野への利用拡大を目指していく。

なお、将来的には2026年1月から稼働する同社のAIデータセンター「大阪堺データセンター」に構築されるAI基盤も使用していく。

AIグラスを活用した業務効率化の取り組みは、10月28日～29日に高輪ゲートウェイシティ（東京都港区）で開催される「KDDI SUMMIT 2025」で展示されている。