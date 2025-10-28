「ホークスで過ごした時間は財産」鷹戦力外の29歳右腕がSNSで感謝と決意 「前を向いて挑戦を続けていきます」
ソフトバンクを戦力外となった板東湧梧(C)産経新聞社
ソフトバンクを戦力外となった板東湧梧が、10月28日までに自身のインスタグラムを更新。JR東日本から2018年ドラフト4位で入団し、先発、救援として7年間で114試合に登板した右腕は、「来季構想外の通達を受けました」とフォロワーに報告した。
【写真】ソフトバンクを戦力外となった板東湧梧の実際の投稿を見る
直近の2年間は1軍登板がなかった板東。「7年間応援してくださったファンの皆さま、チーム関係者の方々、支えてくださったすべての方々に感謝しております」と思いを伝えた。
その上で「これまでたくさんの経験をさせていただき、成長させてもらいました。ホークスで過ごした時間は、私にとってかけがえのない財産です」と強調した。
今季はウエスタン・リーグで最優秀防御率、最高勝率のタイトルを獲得。「今後どうなるか分かりませんが、自分らしく、前を向いて挑戦を続けていきます」と決意表明し、現役続行を希望する意向を示した。
最後は「引き続き応援していただけると嬉しいです。本当にありがとうございました」と結んだ29歳右腕に対して、元同僚を含め、多くのファンから今後の奮闘を期待する声が届いた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
