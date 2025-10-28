俳優の斎藤工が２８日、都内で第３８回東京国際映画祭コンペティション部門審査委員記者会見に登場した。

同映画祭で最高賞にあたる「東京グランプリ／東京都知事賞」を競うコンペティション部門。斎藤はアジア太平洋地域などで国際的に活動する台湾の女優、グイ・ルンメイや映画評論家のカルト・シャトリアン氏ら４名とともに審査委員を務める。

俳優としてだけでなく、監督としても数々の作品を作り上げ、多様な視点をもつ斎藤。「審査員として関わらせていただいて興奮すると同時に、毎年この季節になると映画につかるということが自分の中で日常的になってきている。いち映画ファンとしてこの大役を務めていきたい」と意気込んだ。最高賞の選出については「プログラミングに関わる方たちが、１００か国以上の２０００作品の中からより選った（すぐった）１５作品を（他の審査員４人と）５つの目線、心を持って（映画の）海に浸りたい」と語った。

同映画祭や邦画の今後について聞かれると「国境というかボーダーを意識しないと行けない時代になっている。その国境線を超えられるひとつの手が映画だと思う。東京国際映画祭に俳優や現場のスタッフがより（多く）集まる未来に向かうことが、邦画としては大事。（同部門のノミネート）作品の多くが社会的な問題を含んだ作品なので、その中で日本映画がどういう風な存在かを見つめていきたい」とさらなる発展を願った。