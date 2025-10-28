¸×ÅÞ¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤¬¸ì¤ëºå¿À¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡¡´äºêÍ¥¤¬²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¥æ¥Ë»ý¤Ã¤ÆÆ¹¾å¤²¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¡Ê47¡Ë¤¬27Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ç¾¼ðáç¤Î¤¿¤á23Ç¯7·î¤Ë28ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µºå¿À¤Î³°Ìî¼ê¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡£²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¡Ê´ÆÆÄ½©»³½ã¡¢11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢Éã¡¦¿¿Ç·¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âç¤Î¸×ÅÞ¤ÎÃæ²¬¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡È´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡É¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¸«»ö¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢23Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±´ü¤Î´äºê¤¬²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¿¨¤ì¡Ö2023Ç¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡19Ç¯9·î26Æü¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë8²óÅÓÃæ¤«¤éÃæ·ø¤Ç½Ð¾ì¡£2»àÆóÎÝ¤ÇÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò½èÍý¤·¡¢ËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¤ò¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¤ÇÊä»¦¡£Ç¾¼ðáç¤Ë¤è¤ë¸å°ä¾É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¤µ¤é¤Ë1096Æü¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡Ö´ñÀ×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£