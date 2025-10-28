¹äÎÏºÌ²ê¡¢¡È¿ä¤·¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÂç¹¥¤¡×¡ÖÌÑÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¿ä¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×
ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù(Á´14²ó)#8¤¬¡¢24Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.,
¡û¹äÎÏºÌ²ê¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ïbuck number
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ê¤Î¤Ë¥¬¥Á¥ª¥¿¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎµÈÌÚ¤ê¤µ¤¬¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤Ø¤ÎÇ®¤¹¤®¤ë ¡È¿ä¤·³è¡É¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç ¡È¿ä¤·³è¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤Ï¡Ö»ä¤Ïbuck number¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö(¥é¥¤¥Ö¤Ï)É¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¡£´ðËÜ°ì¿Í¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ë¿Í¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢buck number´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤É¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï(ÃÇ¤ë)¡£¶²¤ìÂ¿¤¹¤®¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢MEGUMI¤¬¡ÖÂÐÃÌ¤È¤«¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹äÎÏ¤Ï¡ÖÀÎ¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¶²¤ìÂ¿¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡Ä(¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î)¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¡×¤È²óÅú¡£MEGUMI¤¬¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è! ÌÑÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¿ä¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹3¿Í¤¬¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤ËËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
