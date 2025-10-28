◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＯ世界バンタム級１４位・坪井智也―ＷＢＣ世界スーパーフライ級１位カルロス・クアドラス（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

１１月２４日の「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ Ｂｏｘｉｎｇ１４」で世界初挑戦するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）と、元世界王者と対戦するＷＢＯ世界同級１４位・坪井智也（２９）＝ともに帝拳＝の新たなスパーリングパートナーとして、ＷＢＡ世界スーパーフライ級８位オラユウォン・アコスタ（２５）＝プエルトリコ＝が合流したと２７日、帝拳ジムが発表した。

アコスタは１５戦全勝（１０ＫＯ）の戦績を誇り、今年５月１０日にはアマチュアの元世界王者で１６年リオ五輪銅メダリストのホアニス・アルヒラゴス（キューバ）に１０回判定勝ちしている強豪。那須川はＷＢＣ世界バンタム級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との王座決定戦へ向け、９月１４日に武居由樹（大橋）を下して王座を獲得したＷＢＯ世界バンタム級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）らメキシコ人パートナーとスパーリングを重ねてきた。

新たなパートナーを迎えた那須川は、所属ジムを通じ「どんな敵にも対応できるようにっていうのを今回は特に出来ている感じがするんです。相手がどう来ようが、拓真選手が今までのスタイルのように来るかもしんないし、ファイターで来るかもしんないし、アウトボクシングで来るかもしんないし、どんな局面になっても良いように、色々な状況を常に準備しておくっていうことは次の試合に向けて申し分の無いことと言えると思ってます」などとコメントした。

元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者カルロス・クアドラス（メキシコ）と対戦する坪井は「（アコスタ選手は）やりづらいスタイルですね。これまで上の階級の選手と多く（スパーリングを）やってきたのですがアコスタ選手は同じ階級でもあるので、しっかり前の手でボクシングを組み立てて造っていく良い練習が出来ました。相手が嫌がっているような場面では連打を出して、場面に応じて強打を混ぜていくことも出来たと思うし、自分の感覚としては良かったです」などと収穫を口にした。