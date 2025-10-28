米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）の第３戦は２７日（日本時間２８日）、１勝１敗を受けてロサンゼルスでドジャース（ナ・リーグ）とブルージェイズ（ア・リーグ）の第３戦が行われている。

ブルージェイズの先発でサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を３度受賞したレジェンド右腕、マックス・シャーザーは五回、一死一塁でチームが４−２とリードの場面、打席に大谷翔平を迎えたところで降板した。

メジャー１８年目、通算２２１勝のレジェンド右腕は、ワールドシリーズでの登板はこれが５試合目。大谷に本塁打と二塁打の２本、Ｔ・エルナンデスにも本塁打を打たれたが、序盤から１５０キロ台の直球に威力があり、４回３分の１を５安打、３三振、３失点の内容だった。

シャーザーは今季ポストシーズンの前回登板で、マウンドに交代を告げにやってきたシュナイダー監督に大声を浴びせて“降板拒否”をする場面が話題となったが、この日は素直にベンチに下がった。しかし、大谷対策として交代した変則左腕のフルハーティーがタイムリーを浴び、さらに同点とされる場面をじっと見守っていた。（デジタル編集部）