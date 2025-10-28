STRANGER THINGS. (L to R) Gaten Matarazzo as Dustin Henderson, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair, and Noah Schnapp as Will Byers in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」より、最終章となるシーズン5のVOL 1（第1～4話）が2025年11月27日、VOL 2（第5～7話）が12月26日、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日（木）より配信になることに合わせ、マイク役のフィン・ヴォルフハルト、ウィル役のノア・シュナップ、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役のケイレブ・マクラフリン、企画・脚本・監督を務めるダファー・ブラザーズが来日することが決定した。

一同はロンドン、ベルリン、パリ、イスタンブール、ブラジルを訪れた後、アジアで唯一の訪問地として日本を訪れる。あわせて、彼らがステージ出演する参加するファンイベントが11月22に日ライブドア アーバンスポーツパーク（有明）にて開催決定。最終シーズンのエピソード1をいち早く鑑賞できる試写会イベントも行われる。

5月に日本開催のクランチロール・アニメアワードにも出席したフィンとゲイテン、そして2019年のシーズン3のプロモーションから約6年ぶりの来日となるノアとケイレブの“ストシンボーイズ”たち。フィンはプライベートでも何度か遊びに来るほどの日本好きで、「AKIRA」や「カウボーイビバップ」といった日本アニメーションの大ファン。ゲイテンもまた「進撃の巨人」や「ワンパンマン」などのアニメが好きと日本カルチャーに強い親しみを示している。

作品を引っ提げての来日は今回が初となる本マット・ダファー＆ロス・ダファーのダファー・ブラザーズは幼少期からアニメやゲームのオタクだったと公言。シリーズの核でもある裏側の世界を描くにあたって、「AKIRA」や「サイレントヒル」といった日本の作品からインスピレーションを受けていることを明かしている。

ファンイベント

催事名：Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」ファンフェスタ～One Last Adventure～
日程：11月22日（土）
時間：15:00～
場所：ライブドア アーバンスポーツパーク
来日ゲスト（予定）：フィン・ヴォルフハルト（マイク役）／ノア・シュナップ（ウィル役）／ゲイテン・マタラッツォ（ダスティン役）／ケイレブ・マクラフリン（ルーカス役）／マット・ダファー＆ロス・ダファー（製作総指揮兼監督）

試写会 ※エピソード1を上映予定

催事名：Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」日本最速試写会
日程：11月22日（土）
時間：19:30 - 21:30（受付詳細などは当選者にご連絡いたします）
場所：都内劇場

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章は2025年11月27日10時より世界独占配信。