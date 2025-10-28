ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」より、最終章となるシーズン5のVOL 1（第1～4話）が2025年11月27日、VOL 2（第5～7話）が12月26日、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日（木）より配信になることに合わせ、マイク役のフィン・ヴォルフハルト、ウィル役のノア・シュナップ、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役のケイレブ・マクラフリン、企画・脚本・監督を務めるダファー・ブラザーズが来日することが決定した。

一同はロンドン、ベルリン、パリ、イスタンブール、ブラジルを訪れた後、アジアで唯一の訪問地として日本を訪れる。あわせて、彼らがステージ出演する参加するファンイベントが11月22に日ライブドア アーバンスポーツパーク（有明）にて開催決定。最終シーズンのエピソード1をいち早く鑑賞できる試写会イベントも行われる。

5月に日本開催のクランチロール・アニメアワードにも出席したフィンとゲイテン、そして2019年のシーズン3のプロモーションから約6年ぶりの来日となるノアとケイレブの“ストシンボーイズ”たち。フィンはプライベートでも何度か遊びに来るほどの日本好きで、「AKIRA」や「カウボーイビバップ」といった日本アニメーションの大ファン。ゲイテンもまた「進撃の巨人」や「ワンパンマン」などのアニメが好きと日本カルチャーに強い親しみを示している。

作品を引っ提げての来日は今回が初となる本マット・ダファー＆ロス・ダファーのダファー・ブラザーズは幼少期からアニメやゲームのオタクだったと公言。シリーズの核でもある裏側の世界を描くにあたって、「AKIRA」や「サイレントヒル」といった日本の作品からインスピレーションを受けていることを明かしている。

ファンイベント

催事名：Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」ファンフェスタ～One Last Adventure～

日程：11月22日（土）

時間：15:00～

場所：ライブドア アーバンスポーツパーク

来日ゲスト（予定）：フィン・ヴォルフハルト（マイク役）／ノア・シュナップ（ウィル役）／ゲイテン・マタラッツォ（ダスティン役）／ケイレブ・マクラフリン（ルーカス役）／マット・ダファー＆ロス・ダファー（製作総指揮兼監督）

試写会 ※エピソード1を上映予定

催事名：Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」日本最速試写会

日程：11月22日（土）

時間：19:30 - 21:30（受付詳細などは当選者にご連絡いたします）

場所：都内劇場

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章は2025年11月27日10時より世界独占配信。