¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¹Êó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬£´¤«·î¤Ç¼Ç¤¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¡Öº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¹Êó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«£´¤«·î¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬Àè½µ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï£±£°¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤¬¤³¤Îº®Íð¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸µ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¹Êó¾åµé¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×ºÊ¡Ê¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤Î¼Ç¤¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¦¼¼ÅÁµºî²È¤Î¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥ï¡¼¥É»á¤ÏÈà½÷¤Î¼Ç¤¤Î·èÃÇ¤Ï¾×·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡Öº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×ºÊ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Êº®Íð¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ó¤ÎÃ»¤¤´Ö¤À¤±¸½¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î½é¤á¤Ë¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬²¦¼¼ÀìÌç²È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤ÇÂ¤ò¾å¤²¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼óÅÔ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥ï¡¼¥É»á¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³Î¼Â¤ËÈà½÷¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤¬¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼Ç¤¤Î·èÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¬¤ï¤º¤«£´¤«·î¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£µÇ¯´Ö¤Ç£±£°¿Í¤¬¼¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¡¢£²¿Í¤¬½¢Ç¤¤«¤é£±Ç¯¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
