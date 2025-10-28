「ウォーキング・デッド」特化オークション開催 ─ リックの帽子、ダリルのクロスボウ、ニーガンのバットなど1000点以上が出品へ

大人気ドラマ「ウォーキング・デッド」に特化したオークションイベント「ウォーキング・デッド・ユ二バース・オークション」が、2025年10月31日～11月1日に米ヘリテージ・オークションズより開催される。

本オークションには、大人気海外ドラマ『ウォーキング・デッド』シリーズの全11シーズンから『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』、『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』、『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』 等といったスピンオフ作品に至るまで全1,000点以上のアイテム（衣装・小道具・武器・乗り物など）が出品される。

貴重な出品アイテムの一部は以下の通り。

「リック・グライムス」（アンドリュー・リンカーン）の保安官帽子

Rick Grimes (Andrew Lincoln) - The Walking Dead _ Season 1 _ Gallery - Photo Credit: Frank Ockenfels 3/AMC

『ウォーキング・デッド』（AMC 2010-2022、シーズン1）で初登場したリック・グライムス（アンドリュー・リンカーン）が、シーズン1を通して保安官の制服の一部として着用していた帽子。シーズン2第4話「チェロキー・ローズ（涙に咲く花）」では、銃創を負ったリックが息子のカール・グライムス（チャンドラー・リッグス）に帽子を渡し、その後、カールが着用し続け、のちに妹のジュディス・グライムスに引き継がれていく、重要かつ印象的なアイテムです。

「ダリル・ディクソン」（ノーマン・リーダス）のホートン・クロスボウ

Daryl Dixon (Norman Reedus) - The Walking Dead - Season 3, Episode 2 - Photo Credit: Gene Page/AMC

ダリル・ディクソン（ノーマン・リーダス）、『ウォーキング・デッド』（AMC 2010-2022、シーズン1-3）のホートン・クロスボウ。シーズン1～3を通してダリル・ディクソン（ノーマン・リーダス）が常に携行するこの武器は、シーズン1、エピソード3でまだ荒くれ者の1人であったダリル・ディクソンと共にシリーズデビューを果たします。リック・グライムズ（アンドリュー・リンカーン）と仲間の生存者たちが、ダリルがクロスボウを携えて何マイルも追跡した鹿がウォーカーに食べられているのに遭遇する場面で初登場し、その後も常にダリルと共にこの武器がありました。ダリルがいつも効果的に使いこなしてきたこのホートン・クロスボウは、最終的には、リックがモーガン・ジョーンズ（レニー・ジェームズ）の武器庫から手に入れたストライカー・ストライクゾーン380クロスボウに乗り換えられることになります。

「ニーガン」のワイヤーバット「ルシール」

Jeffrey Dean Morgan as Negan - The Walking Dead: Dead City _ Season 2, Episode 8 - Photo Credit: Robert Clark/AMC

ニーガン（ジェフリー・ディーン・モーガン）、『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』（AMC 2023年現在シーズン2）のワイヤーバット「ルシール」。『ウォーキング・デッド』シリーズを通して、「ルシール」はニーガン（ジェフリー・ディーン・モーガン）の凶暴で象徴的な武器として、シーズン6の登場からシーズン10まで使用されました。シーズン10では、オリジナルの「ルシール」がついに粉砕されました。『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン2、エピソード1「パワー・イコール・パワー（電力を持つ者が強い）」では、ニーガンは象徴的なバットの復活バージョンを手にします。クロアト（ジェリコ・イヴァネク）による「ルシール」。隠しボタンが装備され、メタンガスを動力源として電撃を発します。ニーガンはこのバージョンの「ルシール」を初登場以来シーズンを通して使用しています。なお、本オークションには、『ウォーキング・デッド』シーズン6からシーズン10の撮影で使用されたバットも出品されています。

「ミショーン」（ダナイ・グリラ）のオリジナルコスチュームとアクション用の刀

Michonne (Danai Gurira) - The Walking Dead - Season 3, Episode 1 - Photo Credit: Gene Page/AMC

ミショーン（ダナイ・グリラ）、『ウォーキング・デッド』（AMC 2010-2022、シーズン3）のコスチュームとアクションシーン撮影用の刀。フード付きポンチョを含むオリジナルの衣装に加え、様々な色合いのブラウンの髪で作られたウィッグ（ゴールドのビーズつき）、マルチカラーのヘッドバンド、アイボリーとブラウンの革が柄に巻かれた高密度ゴム製のアクション用刀（長さ約109cm）などが含まれます。これらのコスチュームはシーズン3を通してミショーン（ダナイ・グリラ）が着用しており、エピソード1「Seed（厳しい冬を超えて）」で初登場しました。

「ダリル・ディクソン」（ノーマン・リーダス）のカスタム・チョッパーバイク

Daryl Dixon (Norman Reedus) - The Walking Dead_Season 3, Episode 16_"Welcome to the Tombs" - Photo Credit: Gene Page/AMC

『ウォーキング・デッド』（AMC 2010-2022、シーズン1-4）に登場する、ダリル・ディクソン（ノーマン・リーダス）が乗ったカスタム・チョッパーバイク。ブラックのトライアンフ・ボンネビルをカスタムしたモデルで、1960年代のトライアンフ製フレームにボンネビルのガスタンクを搭載し、エイプハンドルとライザー、レザーシート、ハードテール式リアサスペンション、そして右ハンドルバーに取り付けられた武器ホルダーなど、こだわりのカスタムが随所に施されています。フレームとガスタンクの両側には、ドクロと骨をモチーフにした特徴的なマークと、ナチス親衛隊の稲妻を模したデカールがあしらわれています。最初の3シーズンを通して登場するこの象徴的なバイクは、シーズン1第1話で生存者キャンプの必需品として初登場します。第5話では、ダリル・ディクソン（ノーマン・リーダス）が、かつて暴力的な兄メルル・ディクソン（マイケル・ルーカー）が所有していたこのバイクをトラックに積み込み、自身の移動手段として使い始めます。

「グレン・リー」（スティーブン・ユァン）オリジナルコスチューム

『ウォーキング・デッド』（AMC 2010-2022、シーズン1）のグレン・リー（スティーブン・ユァン）オリジナルコスチューム6点セット。赤いベースボールキャップ（「Poof GlennDBL」の書き込みあり）、ダークグレーの半袖Tシャツ2枚、ブルーデニムジーンズ（タグに「Glenn」の記載あり）、そして赤いトリムが施されたオフホワイトとネイビーのラグランスリーブ・ボタン付き野球ユニフォーム2枚（それぞれタグに「Glenn」「Glenn DBL」の記載あり）で構成されています。シーズン1第2話で、グレン・リー（スティーブン・ユァン）が、アトランタでウォーカーに囲まれた戦車からリック・グライムズ（アンドリュー・リンカーン）を救う場面でこのコスチュームを着用しています。