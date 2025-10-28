Stray Kids¡¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡õ¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡õ¥Ï¥ó¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ä¿·AL¸Ä¿Í¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¤¬¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDO IT¡Ù¤Î¸Ä¿Í¥Æ¥£¥¶¡¼¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É
Íè¤ë11·î21Æü¡¢Stray Kids¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
µî¤ë10·î26Æü¡¢¥ê¥Î¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢27Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¤Î¸Ä¿Í¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
3¿Í¤Ï²¡¤·´ó¤»¤ëÇÈ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤ÌÜ¤Ä¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤´ä¤Î²¼¤ÇÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£É÷¤ËÉñ¤¦È±¤È¿þ¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¿ÀÈëÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÇÀÅ¤«¤Ê°Ò¸·¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI am NOT¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDistrict 9¡Ù¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿Stray Kids¤Ï¡¢º£²ó¤â¤ä¤Ï¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤È¿§¤¬Ç»¤¯´Þ¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à3RACHA¤¬Á´¶Ê¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Stray Kids¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Ï11·î21Æü14»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë