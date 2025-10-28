「今日好き」永瀬さら「初でーと」でのミニ丈ルック披露「スタイル完璧」「ビジュ良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが10月26日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で撮影した秋らしいコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加JK「スタイル完璧」コーデで美太もも全開
永瀬は「初でーとふっ軽ユニバしてきた」とつづり、同番組に出演していた小國舞羽とUSJに訪れたことを報告。白と黒のボーダーにスヌーピーの耳がついた帽子に、白いざっくりとしたトップスと黒と白のチェックミニ丈ボトムスを着用した姿を複数枚投稿し、しゃがみ込んだショットでは美しい脚が際立っている。
この投稿に「可愛すぎる」「ビジュ良すぎる」「真似したいファッション」「スタイル完璧」など反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」に参加し、現在放送中の「チュンチョン編」にも継続参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」参加JK「スタイル完璧」コーデで美太もも全開
◆永瀬さら、ミニ丈ボトムスから美脚チラリ
永瀬は「初でーとふっ軽ユニバしてきた」とつづり、同番組に出演していた小國舞羽とUSJに訪れたことを報告。白と黒のボーダーにスヌーピーの耳がついた帽子に、白いざっくりとしたトップスと黒と白のチェックミニ丈ボトムスを着用した姿を複数枚投稿し、しゃがみ込んだショットでは美しい脚が際立っている。
◆永瀬さらの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「ビジュ良すぎる」「真似したいファッション」「スタイル完璧」など反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」に参加し、現在放送中の「チュンチョン編」にも継続参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】