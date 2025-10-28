マクドナルド「マックフライポテト」期間限定価格に “11月4日から11月16日まで”13日間
【モデルプレス＝2025/10/28】日本マクドナルドは、11月4日から11月16日までの13日間、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円（通常価格：Mサイズ330円〜・Lサイズ380円〜）にすることを発表。同施策は、全国のマクドナルド店舗にて実施される。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
「マックフライポテト」は、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長のマクドナルドを代表する人気サイドメニュー。2024年は日本国内で合計約8億食（全サイズ合計）が販売され、これまでに販売したマックフライポテトを1本ずつつなぎ合わせると、その長さは6,300万キロメートル以上、地球1,500周以上に相当し、マクドナルド全商品の中でも、販売数No.1を誇る商品である。
同商品は、ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲット（R）のソースにディップしたり、定番スイーツ「ソフトツイスト」と組み合わせて“甘じょっぱい”味わいを楽しむなど、アレンジも様々。本キャンペーンに合わせ、バーチャルYouTuberとコラボレーションした施策も展開されるほか、X（旧Twitter）での各種施策も行われる。（modelpress編集部）
◆マクドナルド「マックフライポテト」250円に
◆「マックフライポテト」アレンジも続々
