【モデルプレス＝2025/10/28】女優の恒松祐里が10月26日、自身のInstagramを更新。すらりと伸びた脚が際立つ秋コーディネートの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】27歳美人女優「小顔際立つ」美脚透ける私服姿

◆恒松祐里、ワンピースから伸びる美脚


恒松は「ひと夏の撮影が終わり、今は新たな作品に」とつづり、メガネをかけた私服ショットを披露。袖とスカートの裾に特徴のあるミニ丈ワンピースにレースのタイツを合わせた秋らしいスタイリングでポージングしている写真を投稿し、美しい脚を見せている。

◆恒松祐里の投稿に反響


この投稿に「全部の表情が素敵」「よき私服」「スレンダーな美脚綺麗」「小顔際立つ」「可愛すぎる」「次の作品が楽しみ」「メガネ姿似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

