今日28日も各地で風が強まりそうです。北海道宗谷岬など、すでに最大瞬間風速30m/s以上の台風並みの暴風を観測しているところもあります。このあと夕方にかけて北海道の日本海側を中心に暴風に警戒が必要です。また北海道の北部では大雪の恐れもあり、交通への影響に十分な注意が必要です。

北海道や東北の山間部では積雪のところも

北日本を中心に「西高東低」の冬型の気圧配置になっています。昨夜以降、北陸から北の日本海側では雪や雨が降ったりやんだりしていて、北海道の内陸部や東北の山間部を中心に積雪となっています。

午前10時の時点での積雪は、北海道上川町で6cm、北海道層雲峡で8cm。また青森県酸ケ湯では13cm雪が積もっていて、今シーズン初めて積雪が10cmを超えました。このあと午後も雪が降りやすく、積雪はさらに増えるところがありそうです。

北海道では大雪による交通への影響に注意

今日28日の午後も北海道の日本海側を中心に雪が降るでしょう。北海道の山間部では、明日29日の正午までに、さらに50センチ以上の雪が降り、まとまった積雪となりそうで、平地でも積もるところもありそうです。

これから峠道を車で運転される方は、冬用の装備が必要です。今後さらに雪が積もり、路面状況が悪化する恐れがあります。急ブレーキや急ハンドルなどは避け、安全運転を心がけてください。

東北では落雷・突風に注意 晴れる関東なども空気ヒンヤリ

東北では日本海側を中心に断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って、雨脚が強まる恐れがあります。急な強い雨や落雷、突風、また降ひょうにも注意が必要です。



関東から西の太平洋側では晴れて日差しの届くところが多くなりそうです。ただ上空には冷たい空気が流れ込んでいます。最高気温は各地で昨日より低いでしょう。東京都心では昨日より4度低い20℃予想。大阪市では昨日より5℃も低い18℃の見込みです。加えて冷たい風も吹くため、体感温度はより低くなりそうです。



一方で沖縄は、今夜にかけても雨が降ったりやんだりする見込みです。傘が手放せないでしょう。日差しは途切れがちでも気温は27℃まで上がり、ムシムシと感じられそうです。