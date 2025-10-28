毎日の気分を上げる、大人かわいい本革財布！【ペルケ】のレザー製財布がAmazonで販売中！
華やかさと可愛らしさを両立するがま口財布！【ペルケ】のレディース財布がAmazonで販売中！
がま口部分のアクリル玉がかわいい2つ折り財布。本体は山羊革を使用しふんわりした手触りがポイント。がま口とは別にファスナー付きポケットもあり、カード入れも豊富にあるので収納力のある2つ折り財布。
ふんわりとした手触りが魅力の本革仕様。やぎ革を使用し、見た目も使い心地も柔らかく、毎日使いたくなる質感に仕上がっている。
丸くて大きめのアクリル玉が印象的ながま口デザイン。ちょっとした遊び心が光る、女性らしいディテールがポイント。
札入れ、小銭入れ、カードポケットが充実していて、コンパクトながら高い収納力を誇る2つ折り財布となっている。
軽量設計で、カバンの中でもかさばらず携帯性にも優れる。デザインと機能性を両立した日常使いにぴったりの財布である。
