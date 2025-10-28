【フィラ】多ポケット設計が嬉しい！毎日の荷物がすっきり収まるバックパックがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
【フィラ】大容量で機能性抜群！通学にもアウトドアにも使える万能リュックがAmazonで販売中！
様々なシーンで使いやすいシンプルなデザインと、豊富なポケット数、最大30L級の大容量という収納力を持つバックパック。背面には独立したPC収納ポケットがあり、メイン部分にはA4書類やノートパソコンを、サイド部分には水筒・傘などを収納することができる。多機能仕様でデイリーユースからアウトドアなど幅広い場面で使える万能アイテム。さらにリフレクターテープ付で安心!
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
軽量で丈夫なポリエステルオックス素材を使用し、日常使いからアウトドアまで幅広く対応できる。
→【アイテム詳細を見る】
30Lの大容量に加え、13個の多彩なポケットで収納力と整理力を両立した設計となっている。
背面に独立したPC収納スペースを搭載し、通勤や通学でも安心して持ち運べる構造になっている。
→【アイテム詳細を見る】
ショルダーストラップには反射テープを装備し、安全性と視認性に配慮したディテールが施されている。
【フィラ】大容量で機能性抜群！通学にもアウトドアにも使える万能リュックがAmazonで販売中！
様々なシーンで使いやすいシンプルなデザインと、豊富なポケット数、最大30L級の大容量という収納力を持つバックパック。背面には独立したPC収納ポケットがあり、メイン部分にはA4書類やノートパソコンを、サイド部分には水筒・傘などを収納することができる。多機能仕様でデイリーユースからアウトドアなど幅広い場面で使える万能アイテム。さらにリフレクターテープ付で安心!
→【アイテム詳細を見る】
軽量で丈夫なポリエステルオックス素材を使用し、日常使いからアウトドアまで幅広く対応できる。
→【アイテム詳細を見る】
30Lの大容量に加え、13個の多彩なポケットで収納力と整理力を両立した設計となっている。
背面に独立したPC収納スペースを搭載し、通勤や通学でも安心して持ち運べる構造になっている。
→【アイテム詳細を見る】
ショルダーストラップには反射テープを装備し、安全性と視認性に配慮したディテールが施されている。