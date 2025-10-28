スヌーピーがスクールバスの運転手に!?材料がそろった「ホビーラホビーレ」の編み物セットでニットトートを作り上げよう
編み物やリバティ生地、刺し子など、ハンドメイドを楽しむためのさまざまなアイテムを取り扱っている「ホビーラホビーレ」から、スヌーピーをモチーフにした「バッグ＜スヌーピーとバス＞(編み物 材料セット)」(9020円)が登場。
【写真】スヌーピーのクリスマスブーツやブランケット…！ほかの編み物キットを見る
主にかぎ針編みで作るこのニットトートは、凝った編み物にチャレンジしたい中級者向けの作品。製作時間の目安は30〜50時間と、1日1〜2時間ずつ進めていくとしたら約1カ月で完成まで辿り着けるはずだ。
「PEANUTS(ピーナッツ)」の人気キャラクターが登場するファンにはたまらないデザイン。フロントにはスクールバスを運転するスヌーピー、バスに乗るチャーリー・ブラウンとルーシーに、まわりを飛び交うウッドストックを配置。背面にもウッドストックが羽ばたき、両面がつながるストーリー性のあるアートに仕上がっている。
バッグ本体は幅31センチ、高さ18.5センチ(持ち手を含まない)と普段使いしやすいサイズ。ニットの内側にコットン100パーセントの生地でベースを作るから表面のニット部分が伸びず、実用性もバッチリ！
5/0号、3/0号カギ針・レース針2号・とじ針・縫い糸・縫い針があれば、即トライできるすてきなセット。「ホビーラホビーレ」では、ほかにもたくさんのスヌーピーデザインのアイテムが作れる編み物きっとを販売中なのでチェックしてみて。おうち時間が増えていく、これからの寒い季節にうってつけなので、ぜひ挑戦を！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーのクリスマスブーツやブランケット…！ほかの編み物キットを見る
主にかぎ針編みで作るこのニットトートは、凝った編み物にチャレンジしたい中級者向けの作品。製作時間の目安は30〜50時間と、1日1〜2時間ずつ進めていくとしたら約1カ月で完成まで辿り着けるはずだ。
バッグ本体は幅31センチ、高さ18.5センチ(持ち手を含まない)と普段使いしやすいサイズ。ニットの内側にコットン100パーセントの生地でベースを作るから表面のニット部分が伸びず、実用性もバッチリ！
5/0号、3/0号カギ針・レース針2号・とじ針・縫い糸・縫い針があれば、即トライできるすてきなセット。「ホビーラホビーレ」では、ほかにもたくさんのスヌーピーデザインのアイテムが作れる編み物きっとを販売中なのでチェックしてみて。おうち時間が増えていく、これからの寒い季節にうってつけなので、ぜひ挑戦を！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC