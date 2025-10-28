14年間乗った日産リーフを卒業執筆/撮影：Kaoru Kobayashi（小林薫）

14年間、3台乗り継いできた日産リーフを卒業し、数多くある輸入車の中からフィアット600eを後継として迎えることにしました。

リーフは量産型EVとして先進的なチャレンジであり、もたらしたEVワールドは素晴らしく、3台乗り継いだ14年間、十分に楽しませてもらいました。



3台目となった日産リーフZE1型。 小林薫

買い替えるごとに、ほぼ同じ大きさと重さで、3割程度バッテリー容量が増えて航続距離も伸び、その都度EVに対する技術進歩を強く感じることができました。

導入当初、夜間の電気料金は安く、オイル交換もなく、ランニングコストはガソリン車より少なく、十分にメリットがありました。しかし、今の夜間料金は上がっています。

また、急速充電と普通充電については、この14年間トラブルは全くなく、今思うと凄いことだと感じています。ただ、初期型のバッテリー劣化の進みは早く、いろいろと貴重な経験をさせてもらいました。

今の3台目ZE1型40kWhの走行距離はここまで約6万kmで、それほど多くはありません。8年経ってもバッテリー容量の低下は10％くらいで、日常生活ではまだまだ十分に使用できます。故障などはほとんどなく、仕組みのシンプルさの強みが発揮されていました。ブレーキパッドについては、回生ブレーキを多用してきており、ここまで交換はありません。

しかし、月に1〜2度ある遠出の時になると、もう少し航続距離が欲しくなります。目的地はほとんど150km以下で、特に片道140km程度の都心へはよく行くことがあります。もしこれが一充電で往復出来たら、経路充電などは不要となり、利便性は格段に良くなります。それが後継EV選びの必須条件であり、最大の目的となりました。

今年発表された新型リーフは、航続距離は伸びていますが、形が全く変わり、車体重量と車幅は増えました。最新技術は盛り込まれているようですが、求めているイメージのEVではなく断念しました。

その一方で、ヨーロッパの日産から発売されるマイクラは、軽い車体でEV性能は良く、航続距離も十分に長く、とても魅力的です。スタイルは今のリーフに似ており、もし国内で販売されたら人気のEV車種になるのではと思いますが、今のところそのような発表はありません。

フィアット600eとは感動的な出会いが

これまで、国内で発売されたほとんどのコンパクトEVに試乗してきました。何台かはキャンペーンなどの利用で、自宅まで持ち帰り、数日間にわたってじっくりと検討しています。性能や機能の良さに加え、それぞれ個性的であり、興味を引くクルマが多く、とても迷いました。

その中で、600e購入の決め手となったのは『感動！』です。



フィアット/アバルト甲府での試乗車。 小林薫

昨年10月、600eが発売されてすぐに試乗した時の感動は、全く別次元の素晴らしさで、そのまま持って帰りたくなりました。

自然なアクセル・レスポンスは、モーターパワーを意のままにコントロールできる感覚になり、まさにEVを操っている感じで、リーフにはなかったフィーリングでした。

軽妙なハンドリングは、狭い路地や交差点などの多い街中で楽しく快適な走りを期待でき、アクセル・レスポンスとハンドリング操作は絶妙にチューニングされていると感じました。このような運転操作は、イタリア車の特徴のようです。

音響空間は、これまで車内では体験のない上質なものになっており、ボーカルの定位は良く、不思議なくらい惚れ惚れする感じです。スピーカー6基搭載のシステムですが、リーフと比べると音質の差は歴然でした。

10.25インチのディスプレイモニターは高精細で発色が良く、綺麗で鮮やかです。操作パネル上にエアコンなどの物理スイッチがあり、操作性に心配はありません。

このクラスのクルマとしては高級感もあります。サスペンションは硬さの中に柔軟性があり、市街地に良くある窪みなども上手く吸収し、快適な乗り心地に貢献しています。運転席は少し硬めですが、6ウェイパワーシートになっており、ラグジュアリー感をしっかりともたらしています。

スタイルとインテリアは可愛くお洒落で、SUVによくあるごつい感じがなく、イタリア感たっぷりです。特に前面の顔つきは、女性に大好評のようです。後扉の電動化とエアコンのフルパワーモードへのワンタッチ機能があるのも気に入りました。

EV性能の良さは秀逸

バッテリー容量は54kWhあるのにもかかわらず車体重量は1580kgで、今のリーフとほぼ同じ。一方、航続距離は今のリーフの322kmに対して、600eは493kmもあるのが魅力です。スペック上の電費（航続距離/バッテリー容量）はコンパクトEVの中で群を抜いて優れており、日産サクラよりいい数値となっているのには驚きました。

試乗車で富士五湖の河口湖畔にある旅の駅を往復し、走行データから郊外の一般道を走行した時の航続距離を推定してみました。フィアット甲府店から旅の駅までは約30kmあり、御坂トンネルの山越えとなっています。エアコンの使用はなく、全てレスポンスの良いスポーツモードで往復しました



河口湖畔にある旅の駅での試乗車。 小林薫

その結果、出発時92％だったバッテリー残量は79％、走行距離60km、平均電費9.3km/kWhとなり、一充電での航続距離の推定値は461kmとなりました。約1000mの山越えで、スポーツモードでの結果であり期待通りです（編集部注：試乗車実測値。数値は走行環境などにより変化します）。

ちなみに、今のリーフの同じ条件での数値は、平均電費は9.1km/kWh、航続距離の推定値は259kmです。

運転モードは、スポーツ、ノーマル、エコの3モードあります。リーフではノーマルに相当する選択はなく、スポーツだと発進が急なので、日常の市街地ではしかたなくエコモードを使用していました。600eでは、ノーマルモードで回生ブレーキ強めのBモードが良く、その回生ブレーキは走行中必要に応じて変更できるので、快適な運転ができそうです。

リーフの急速充電は、60％位になると充電電流が減り、充電速度が極端に遅くなります。しかし、600eくらいのバッテリーがあると、それがなく充電速度はそのまま続き、急速充電50kWhの利用では、充電時間は今より短くなることが期待できます。

革新的なクルマになっており、価格は決して安くはないですが、十分に価値があると思いました。ただ、多くのEVにあるV2LによるAC100Vのないことと、BYDやヒョンデにあるNFC仕様のカードキーも欲しかったことが残念です。

昨年から約1年にわたっていろいろと試乗した結果、リーフの後継EVはフィアット600eとなり、新たなるEVワールドが始まります。

クルマはその国の文化そのものとも言いますが、今回の検討では、その言葉をしみじみと味わうことになりました。次回は、実際の乗り換え後の気付きと走行データについて報告します。