ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ミャンマー・ヤンゴン動物園でゾウの72歳をお祝い

ミャンマー・ヤンゴン動物園でゾウの72歳をお祝い

2025年10月28日 11時40分 新華社通信

２６日、ヤンゴン動物園で、果物や野菜などで作られた誕生日のごちそうを食べるモモ。（ヤンゴン＝新華社配信）

【新華社ヤンゴン10月28日】ミャンマーのヤンゴン動物園で26日、72歳を迎えた雌のアジアゾウ「モモ」の誕生日会が開かれた。

２６日、ヤンゴン動物園で、果物や野菜などで作られた誕生日のごちそうを食べるモモ（右から２頭目）。（ヤンゴン＝新華社配信）

２６日、ヤンゴン動物園でモモの誕生日会に参加した子どもたち。（ヤンゴン＝新華社配信）

２６日、ヤンゴン動物園で、果物や野菜などで作られた誕生日のごちそうを食べるモモ（中央）。（ヤンゴン＝新華社配信）