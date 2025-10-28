２６日、ヤンゴン動物園で、果物や野菜などで作られた誕生日のごちそうを食べるモモ。（ヤンゴン＝新華社配信）

　【新華社ヤンゴン10月28日】ミャンマーのヤンゴン動物園で26日、72歳を迎えた雌のアジアゾウ「モモ」の誕生日会が開かれた。

２６日、ヤンゴン動物園でモモの誕生日会に参加した子どもたち。（ヤンゴン＝新華社配信）
