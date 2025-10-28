『ワンピース』シャンクス否定広告が話題 癖強いキャッチコピー「この男、シャンクスではない」に注目
人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）のコミックス第113巻が11月4日に発売されることを記念して、JR東日本池袋駅改札内、急田園都市線渋谷駅にて“赤髪”広告が掲出された。癖のある広告にネット上では「どういうこと！？！？ 知ってる人も知らない人も思わずツッコミたくなるキャッチコピー 上手いなあ」と話題になっている。
【写真】シャンクスに激似の男！正体は…話題のワンピース別広告
「この男、シャンクスではない。」というキャッチコピーが書かれた広告で、“もうひとりの「赤髪」降臨中”と紹介。さまざまな構図の広告が複数用意されているが、どれも同じ男が描かれている。
連載誌の方では正体が明らかにされているが、コミックス、アニメで物語を追う人からは正体不明のまま。シャンクスに似た人物が描かれた広告にネット上では「この文は必要だよね、本誌読んでない人はどー考えても「これシャンクス？」としか思わないだろうし」「シャンクスではない主張広告」「この広告好き ちょっとワンピから離れてた人も気になってまた読もうかなってなりそう」などと反応している。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。なお、テレビアニメ『ONE PIECE』は現在、毎週日曜午後11時15分から放送中。
