浅田美代子、“3兄妹”の恒例のハロウィンコスプレを披露「もうめちゃ可愛いですぅ〜」「お利口さん」「幸せですねー」「さすがのセンス」 愛犬たちと“おうちハロウィン”満喫
俳優の浅田美代子が26日、自身のインスタグラムを更新。「恒例のハロウィンコスプレ3兄妹」とつづり、にぎやかに飾り付けされた部屋で仮装を楽しむ愛犬たちを紹介した。
【写真】「もうめちゃ可愛いですぅ〜」「お利口さん」浅田美代子が紹介したコスプレした“3兄妹”の愛犬たち
現在、ネムちゃん、COOちゃん、与作ちゃんの3匹の愛犬と生活をともにしている浅田。投稿では、愛犬たちの集合ショットのほか、ソロショットも添え「ネムさんは女の子だなぁ。ドレスを着るとご機嫌。クー、与作は『はぁ〜』という感じかな」とそれぞれの様子を紹介した。
コメント欄には「なんて可愛いんだっ!!」「もうめちゃ可愛いですぅ〜」「ワンチャン達のコスプレ姿 素敵〜」「お利口さん…コスプレしてカメラ目線」「なんて可愛くっておしゃれなこと！さすがのセンス」「幸せですねー」など、さまざまな反響が寄せられている。
