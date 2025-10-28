【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）

【映像】野茂氏、山本由伸へ“神対応”

ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われるワールドシリーズ第3戦のドジャース―ブルージェイズ戦の始球式にドジャースOBの野茂英雄氏が登板した。

野茂氏は背番号16のドジャースユニフォームで登場。マウンドの手前から捕手役の山本由伸に対し、トルネード投法ではなく、オーバースローで一投。すると本拠地は大歓声に。投球後には山本とガッチリ握手。山本から記念球を手渡されるも、野茂氏は逆に山本の帽子に入れ返した。ファンからは「歓声エグい」「野茂さんめっちゃデカいなw」「トルネードじゃないんか」「先発のためにマウンド荒らさない」「ボール渡した！」「由伸から受け取ったボールを渡しちゃう野茂さんw」「由伸、記念ボール貰った」「胸熱すぎる」「さすがレジェンド」「バトンは渡された」「日本人選手がいるのは野茂のおかげ」と様々な反応が巻き起こった。

野茂氏は1995年にドジャースに入団。1年目から13勝、2年目には16勝、3年目には14勝を挙げた。98年途中からはメッツ、ブルワーズ、タイガース、レッドソックスなどでプレー。2002年に再びドジャースに復帰、2年連続で自己最多に並ぶ16勝を挙げた。1年目の95年、レッドソックス時代の01年には最多奪三振のタイトルも獲得した。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images