サンリオ×にしむらゆうじの秋冬コラボ！ゆるかわルームウェアが登場♡

人気クリエイター・にしむらゆうじ氏とサンリオキャラクターズが夢のタッグ♡アパレルメーカー・ブランチ・アウトから、にしむら氏の10周年を記念した秋冬限定コラボアイテムが登場します。ふんわりボア素材のルームウェアやキュートな雑貨は、全国のドン・キホーテとアピタ（一部店舗を除く）で11月1日（土）より発売。ゆるかわデザインに包まれる冬支度、あなたはどのキャラにする？

にしむらゆうじ×サンリオのゆるかわ世界♡

10周年を迎えたにしむらゆうじ氏と、サンリオの人気キャラクターたちが贈る特別コラボ。

ハローキティやマイメロディ、クロミ、シナモロールなど全11キャラクターがラインナップ。どのアイテムも、にしむら氏特有の“ほのぼのとした表情”が魅力です。

見ているだけで笑顔になれる癒しデザインは、寒い季節のおうち時間にぴったり。ボア素材のあたたかさと、かわいさを両立したアイテムです。

ルームウェアも靴下も全部かわいい♡

ボア上下セット

フード付きボア上下セット

靴下3足セット

ラインナップは「ボア上下セット（税込\4,949）」「フード付きボア上下セット（税込\5,499）」「靴下3足セット（税込\1,099）」の3種類。

どれもM・Lサイズ展開で、キャラクターごとにカラーバリエーションが異なります。さらに、ルームウェアには専用ハンガー付きで収納もかわいく♡

自分用にも、ギフトにも喜ばれること間違いなしです。

雑貨も登場！はぴだんぶいのダイカットポーチ

ダイカットポーチ

雑貨アイテムとして、はぴだんぶいの仲間たちをモチーフにした「ダイカットポーチ（税込\1,759）」も発売。

ポチャッコやタキシードサム、けろけろけろっぴなどのフェイスをそのまま形にしたポーチは、持っているだけで気分が上がる可愛さ。

コスメやアクセサリーを入れるのにもぴったりのサイズ感です。

にしむらゆうじ×サンリオで冬の癒し時間を♡

心まであたたまる「にしむらゆうじ×サンリオキャラクターズ」の秋冬コレクション。

全国のドン・キホーテ、アピタで11月1日（土）から発売される今回のシリーズは、ファンはもちろん、日常に“ゆるかわ”を取り入れたい人にもおすすめ。

おうち時間が増える季節に、ふんわり優しい世界観に包まれて、癒しのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。