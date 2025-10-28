人気ユーチューバーグループ、コムドットのリーダー、やまとが28日までにインスタグラムを更新。メンバーの体調不良による動画スケジュール変更に対する一部の批判的なメッセージに怒りをつづった。

やまとはストーリーズで、メンバーのゆうたが体調を崩して療養していることから、動画投稿のスケジュールを変更することを報告。「今年に入ってスケジュール変更が多く本当に申し訳ないです」とわび、「ゆうたとは毎日連絡を取り合っていて、やっと今日回復したみたいでひと安心しています」と伝えるとともに、「安定してみんなのもとに動画を届けられるよう、より一層気を引き締めて活動していきます」とつづった。

その後の投稿では「いつもこのような報告をすると、『また動画休みかよ』『4人で撮ればいいやん』というような内容のメッセージをもらうのですが」と言及し、「これはあまりに冷たいし偉そうだし正直腹が立ちます」と不快感をあらわに。現在はYouTube活動に加えてアーティスト活動など多岐にわたって精力的に取り組んでいることを説明し、「今更忙しいことなんて言い訳をするつもりは毛頭ありません。しかし、全ての日程はYouTubeの活動を軸に組んでいるものの3ヶ月先のスケジュールまで抑えながら活動している僕らにとって、急遽予定を変更したりするのは簡単なことではありません」と強調した。

「決して楽をしようとしたり、サボったりしてるわけではないからこそこのようなことを言われるとめちゃくちゃ悔しいです。とはいえ楽しみにしてくれてるみんなをガッカリさせてしまうこともめちゃくちゃ悔しいです」と複雑な思いを吐露。「スケジュールに全く隙がないことは圧倒的にコムドットの弱点です。なので来年からはこのようなことがないようにコムドットはチームとして全力で成長します。約束します」と宣言した。