木村拓哉＆工藤静香の次女・Koki,、姉・Cocomiとの仲良し動画公開！ 「ここさんとの癒しタイム」
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは10月26日、自身のInstagramを更新。姉で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんとの“癒しタイム”を公開しました。
【写真＆動画】Koki,＆Cocomiの“癒しタイム”
この投稿には、27日現在で2万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:多町野 望)
自然体な姿Koki,さんは「ここさんとの癒しタイム」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。写真はいずれも自身のソロショットで、おしゃれな服装とバッグを身に着けています。動画では、Cocomiさんと身を寄せ合い、カメラに向かって手を振ったりピースをしたりしています。2人とも自然な笑顔を見せており、姉妹の仲が非常に良いことが伝わってきます。
「会いに来てくれたここさん」19日にも「会いに来てくれたここさん」とつづり、Cocomiさんとのツーショットを披露していたKoki,さん。2人とも変装などはせず、駅の中で堂々と撮影しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
