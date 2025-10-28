「ポッピングシャワー」を初体験した3歳児の画像がかわいすぎるとSNSで話題になっている。



【写真】これはたまらん！ ポッピングシャワーの刺激にノックアウト？

アイスクリームチェーン・サーティワンアイスクリームで販売されるポッピングシャワーは、パチパチする飴が入った、刺激的な美味しさが人気の商品。初めての味わい、感覚に男の子は、天を仰いで手で目をふさぐ絶妙なリアクション…まるで「たまらん！」「感無量！」と言っているようだ。



投稿者で男の子の親であるゴンゾウR4さん（@R453374510）に話を聞いた。



ーこの撮影タイミングは？



ゴンゾウR4：一口目のタイミングです。口に含み、パチパチを味わった時のファーストリアクションです。「うわぉ〜お口の中がパチパチするよ〜」と楽しそうでした！（笑）。



ーポッピングシャワー初体験だったんですね。



ゴンゾウR4：買い物の帰りに、カラフルなアイスが沢山並んだアイス屋さんが目にとまった様子で「食べたい！」と言ったんです。普段はあまりおねだりすることがないので、本当に欲しいんだな…と思いました。どの味が食べたいかの希望はなかったので、その場にはいなかった兄達3人分も含め、いろんな種類をたくさん購入しました。実際に家族そろって食べる時に、色や味の説明を聞いて悩んで、最終的にはじゃんけんでホッピングシャワーを選びました。



ー感想が気になります！



ゴンゾウR4：「またパチパチアイス食べたい！」と、すっかりお気に入りになりました！



◇ ◇



SNSでは「3歳には刺激強かったかな？」「うちの子も初めてアイス食べた時目の色変わってた」「チョコミント好きになるのは何年後かな？」「うちの子も絶対同じ顔する」「子どもが何かを美味しそうに食べているのを眺めるのは本当に幸せ」などの反響が寄せられた。なお、次は初ピザまんにチャレンジする予定とのこと。どんなリアクションになるのか楽しみだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）