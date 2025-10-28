「うちの自慢のマッチョチワワ」



【写真】マッチョポーズ…全身を見る

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、多くの人を驚かせています。写っているのは、チワワの禄（ろく）ちゃん（4歳・女の子）。両前足を地につけて力強く踏ん張るようなポーズを見せ、まるで筋骨隆々の戦士のような雰囲気を放っています。上目遣いでこちらを見つめる姿は、頼もしさと勇ましさが際立っています。



この投稿には3.3万件超の“いいね”が集まり、大反響を呼びました。飼い主のXユーザー・ろく子さん（@8bkUCQVmPiq7U8E）に話を伺いました。



キレ味抜群のポーズが生まれた瞬間

ーー撮影時の状況を教えてください。



「歯磨きガムをもらえる時間になって、伏せで待っていたんです。すると、私が立ち上がる瞬間、『待ってました…！』とばかりに起き上がったところを撮影しました」



ーーこの光景を見た感想は？



「毎日の光景ではあるのですが、禄のするどい目力と腕っぷしがより際立つ一枚になりました。まず、ガムなどをもらうときは、伏せをして待ちます。そして、私たちがガムのある場所に行こうとすると、瞬時に起き上がるんです」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「しっかりガムをもらうとダッシュで走り去り、自分が落ち着ける隅っこに行ってカミカミ…ご満悦のようでした」



ーー禄ちゃんは、ふだん、どんな様子ですか。



「禄ちゃんはふとした瞬間、今回の写真のように腕っぷしの強い犬に見えることがあります。でも実際は、超ビビりでコミュ障のインドアチワワです。ドッグランでは、走らずベンチが定位置。散歩中に犬とすれ違うと気づかれないように存在感を消そうと必死になる姿がとてもかわいいです。同居犬のてんちゃんはドッグランが大好きで、かまってちゃんなのですが、禄ちゃんは基本的に塩対応ですね。でも、いつのまにかそばにやってきて、背中をくっつけてきてくつろぐことも。『かわいいやつめ…！』と思わせるところもあって、たくましく愛らしいチワワです」



リプライ欄には、思わず笑ってしまうコメントや「惚れた！」という声まで寄せられました。



「面構えが違う」

「キレッキレッ〜」

「めっちゃつよそう」

「かっこいいwww」

「表情もマッチョすぎる」

「どうしよう…惚れたwww」

「マッチョタイプのチワワかわいい」

「バットマンみありすぎてかっこよいしかない…」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）