¥È¥í¥ó¥È±óÀ¬¤ËÂ³¤¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎWS¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¡È»²Àï¡É¡¡Á°Æü²ñ¸«¤Ç¤âÏÃÂê
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1¾¡1ÇÔ¤ÇÂè3Àï¤«¤éLA¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥ï¥¤¥Ö¥º¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï»î¹çÁ°¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎºÊ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥ï¥¤¥Ö¥º¡×¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡Ä¡Ä¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤·¤ÆITFDB!!¡Ê»î¹ç³«»Ï!!¡Ë¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¡¢¸åÎóº¸Ãæ±û´ó¤ê¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÅ¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1¡¦2Àï¤Ë¤âË¬¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖWe don¡Çt need you¡ª¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤ÎºÊ¤¬À¨¤¯Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é³«Ëë¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè1Àï¤ò¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬À©¤·¤¿¡£Âè2Àï¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬9²ó1¼ºÅÀ´°Åê¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÀê¤¦¾å¤ÇÂè3Àï¤Î¾¡ÇÔ¤ÏÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¡¢3²ó¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º2¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë¤âÈ¿·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë