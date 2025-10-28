“寝たふり”でお薬の時間をボイコットする猫ちゃん！ 薄目を開けてギュッと丸まった姿が、困っちゃうけれど可愛らしい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『腎不全のウチューネコ、療養を珍妙にボイコットする』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

腎不全の療養8年目の麿白先生が投薬をボイコットしました。

謎寝相を披露しているのは、投稿者のねこかますさん宅の主猫である麿白先生。

首の位置はそこでいいの？ と心配になりますが、珍妙なポーズをできるのは好調の証なのだとか。

実は麿白先生は腎不全8年目。療養でステージ2を維持しているのだそうです。

7年余り一度も欠かしていないのは、1日2回の投薬と食餌管理。

ちゃんと薬を飲んでは「ニャッ」と鳴いて甘えています。

そんなお利口さんな麿白先生も気持ちが乗らない時があるのだそう。

それがこちら。ある朝の投薬の時間に謎寝相を披露する麿白先生。ギュッと丸くなって口をカバーしつつ寝ているのですが……

本当は起きています。目がしっかり開いていますね。寝ているから薬が飲めないよ〜というポーズのようです。

ねこかますさんによると以前にも似たようなことがあったそう。2022年夏、夏バテによる不調で麿白先生が皮下輸液をしていた頃のことです。

輸液をしようとしたねこかますさんが見たのはゴロ〜ンと長く伸びる麿白先生。

針を刺すのが首から背中にかけてなので、仰向け寝相で皮下輸液を拒否しているのです。しょうがないなぁ、とばかりに麿白先生を撫でるねこかますさんでした。

そして今回も寝相でお薬拒否の意思を示す麿白先生。これにねこかますさんがどう対応するのかというと……

「悪い、朝はやる事が多くて……」と実力行使。引っ張り出された麿白先生は、何だかんだ大人しく薬を飲んでいます。観念したのでしょうね。

嫌な顔をするし遺憾の意を表明することもあるけれど、概ね素直だという麿白先生。おかげで8年を無事に過ごしてきました。

この日々がこれからも続くことを願いたくなる、困っちゃうけれど可愛らしいストライキ。麿白先生の様子に興味を持たれた方はどうぞ動画もご視聴ください。

